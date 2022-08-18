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Posted 18 августа 2022, 09:44

Published 18 августа 2022, 09:44

Modified 18 августа 2022, 09:58

Updated 18 августа 2022, 09:58

Минздрав Новосибирской области заявил о скором начале шестой волны COVID-19

Минздрав Новосибирской области заявил о скором начале шестой волны COVID-19

18 августа 2022, 09:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сюжет
Коронавирус
Врачи готовятся к началу шестой волны коронавируса в Новосибирской области. О её приближении заявила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

«Сейчас уже виден рост заболеваемости в сутки. Летом было затишье из-за разобщения коллективов. Мы по этому случаю приступаем к подготовке к новой волне коронавируса», - сказала Аксенова в эфире ОТС.

Она отметила, что новые заразившиеся переносят инфекцию легче, чем это было в прошлые волны. Но несмотря на это, в области снова открывают ковидарии, начинают дистанционный мониторинг пациентов.

Елена Аксенова предположила, что запустят для сибиряков дистанционное закрытие больничных. Все дети с симптомами ковида не будут ходить в школу.

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