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Минздрав Новосибирской области заявил о скором начале шестой волны COVID-19

Минздрав Новосибирской области заявил о скором начале шестой волны COVID-19

Сегодня, 16:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
Врачи готовятся к началу шестой волны коронавируса в Новосибирской области. О её приближении заявила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

«Сейчас уже виден рост заболеваемости в сутки. Летом было затишье из-за разобщения коллективов. Мы по этому случаю приступаем к подготовке к новой волне коронавируса», - сказала Аксенова в эфире ОТС.

Она отметила, что новые заразившиеся переносят инфекцию легче, чем это было в прошлые волны. Но несмотря на это, в области снова открывают ковидарии, начинают дистанционный мониторинг пациентов.

Елена Аксенова предположила, что запустят для сибиряков дистанционное закрытие больничных. Все дети с симптомами ковида не будут ходить в школу.

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