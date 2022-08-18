Минздрав Новосибирской области заявил о скором начале шестой волны COVID-19

«Сейчас уже виден рост заболеваемости в сутки. Летом было затишье из-за разобщения коллективов. Мы по этому случаю приступаем к подготовке к новой волне коронавируса», - сказала Аксенова в эфире ОТС.
Она отметила, что новые заразившиеся переносят инфекцию легче, чем это было в прошлые волны. Но несмотря на это, в области снова открывают ковидарии, начинают дистанционный мониторинг пациентов.
Елена Аксенова предположила, что запустят для сибиряков дистанционное закрытие больничных. Все дети с симптомами ковида не будут ходить в школу.