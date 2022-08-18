Новосибирцы пожаловались главе СК РФ о невыдаче инсулина детям с диабетом

Posted 18 августа 2022, 04:49
Published 18 августа 2022, 04:49
Modified 18 августа 2022, 09:58
Updated 18 августа 2022, 09:58
Родители пояснили, что их детям-диабетикам не выдают своевременно глюкометры, тест-полоски и другие принадлежности. Также заявили о дефиците инсулина.
Сейчас по факту случившегося расследуется уголовное дело. Бастрыкин совместно с региональными следователями проверяют версию о хищении препаратов.
Глава ведомства приказал разобраться в причинах дефицита препаратов. Узнать, почему родителям предлагают аналоги лекарств.