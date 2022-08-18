Новосибирцы пожаловались главе СК РФ о невыдаче инсулина детям с диабетом

Жители Новосибирской области рассказали главе СК РФ Александру Бастрыкину о невыдаче в положенные сроки инсулина и медизделий детям с сахарным диабетом. Сообщение об этом появилось на сайте Следкома России.