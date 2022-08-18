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Posted 18 августа 2022, 04:49

Published 18 августа 2022, 04:49

Modified 18 августа 2022, 09:58

Updated 18 августа 2022, 09:58

Новосибирцы пожаловались главе СК РФ о невыдаче инсулина детям с диабетом

18 августа 2022, 04:49
Жители Новосибирской области рассказали главе СК РФ Александру Бастрыкину о невыдаче в положенные сроки инсулина и медизделий детям с сахарным диабетом. Сообщение об этом появилось на сайте Следкома России.

Родители пояснили, что их детям-диабетикам не выдают своевременно глюкометры, тест-полоски и другие принадлежности. Также заявили о дефиците инсулина.

Сейчас по факту случившегося расследуется уголовное дело. Бастрыкин совместно с региональными следователями проверяют версию о хищении препаратов.

Глава ведомства приказал разобраться в причинах дефицита препаратов. Узнать, почему родителям предлагают аналоги лекарств.

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#Алина Шефер#Общество#Новости#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Уголовное дело
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