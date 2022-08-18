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Posted 18 августа 2022, 05:44

Published 18 августа 2022, 05:44

Modified 27 июня 2023, 05:41

Updated 27 июня 2023, 05:41

Награждение 100-балльников по итогам ЕГЭ 2022 в Новосибирске

Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске

18 августа 2022, 05:44
Фото: nso.ru
Награждение 100-балльников по итогам ЕГЭ 2022 в Новосибирске
Какие баллы получает на ЕГЭ 2022 основная масса выпускников элитных новосибирских школ выяснил Атас.инфо. Число учащихся, сдавших слабо — менее 160 баллов по трем предметам, средне — 160-220 и выше 250 баллов, в списке 30 лучших школ области — данные предоставлены НИМРО.

Сколько учеников элитных школ области сдает ЕГЭ на «отлично», а сколько — со средними результатами? Уникальная информация предоставлена Атас.инфо специалистами Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО).

В первой "десятке" лучших школ области преобладают учебные заведения НовосибирскаВ первой "десятке" лучших школ области преобладают учебные заведения Новосибирска
В первой "десятке" лучших школ области преобладают учебные заведения Новосибирска. Фото: НИМРО

31 лучшая школа Новосибирской области сведена в таблицу по доле лучших учащихся, отличников, сдавших ЕГЭ-2022 по трем предметам с результатами от 250 до 300 баллов. Но еще более ценна информация о том, сколько в элитных школах выпускников, слабо сдавших ЕГЭ-2022 (до 160 баллов) или средне (160-220).

Суперэлита: пять «инкубаторов» отличников — три в Академгородке

Лидерами по доле учеников с высоким уровнем подготовки являются:

Структурное подразделение Новосибирского государственного университета — Специализированный учебно-научный центр Университета (его часто называют ФМШ НГУ) — 115 из 237 выпускников (48.52%);

МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 1» — 42 из 133 (31.58%);

МБОУ города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета» — 30 из 101 (29.7%);

МБОУ города Новосибирска «Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева» — 26 из 88 (29.55%);

Частное общеобразовательной учреждение «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского» — 5 из 17 (29.41). Здесь же самая высокая доля выпускников, набравших менее 160 баллов по трем предметам — 17,65% (3 ученика). Для сравнения в традиционно элитной гимназии №1 (бывшая школа №42) — таких выпускников 7, но это 5,26%.

Примечательно, что три из пяти учебных заведений Новосибирска с наибольшей долей отличников расположены в Академгородке.

Во второй десятке лучших школ области тоже преобладание учебных заведений НовосибирскаВо второй десятке лучших школ области тоже преобладание учебных заведений Новосибирска
Во второй десятке лучших школ области тоже преобладание учебных заведений Новосибирска. Фото: НИМРО

В Новосибирске учебные заведения, вошедшие в ТОП-31 по успеваемости по трем предметам расположены: Центральный округ — 7, Советский район — 4, Ленинский и Дзержинский районы — по 3, Кировский и Калининский районы — по 1.

А больше всего лучших школ области находятся в городе Новосибирске.

ТОП-12 школ Новосибирской области по числу стобалльников: изучаем результаты ЕГЭ-2022
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Лучшие школы по успеваемости выпускников на ЕГЭ-2022 в Новосибирской области — список

Всего по запросу Атас.инфо была предоставлена информация по 31 лучшей школе Новосибирской области. Результаты подсчитали по итогам сдачи ЭГЭ по трем предметам. И это существенно отличает предоставленные данные от рейтингов СМИ, которые составлены по числу 100-балльников, и потому недостаточно объективны.

Например, можно посмотреть долю учащихся, набравших от 160 до 220 баллов. В Новосибирске, такой показатель высок в Лицее №9 Центрального округа — 45,37% (10 учеников из 22), и выше 42% в Гимназии №4 Центрального округа и Гимназии №15 Дзержинского района.

Замыкают ТОП-31 лучших школ области учебные заведения из сельских районов и небольших городовЗамыкают ТОП-31 лучших школ области учебные заведения из сельских районов и небольших городов
Замыкают ТОП-31 лучших школ области учебные заведения из сельских районов и небольших городов. Фото: НИМРО

Любопытно, что средние баллы сдачи ЕГЭ по отдельным школам не рекомендованы для ранжирования, хотя Единый Государственный экзамен вводился в России именно для создания единых стандартов в образовании.

«В ответ на Ваш запрос от 12.08.2022 информируем, что средний балл ЕГЭ — это показатель, который Рособрнадзор не рекомендует сравнивать в динамике и тем более применять для ранжирования школ и муниципалитетов. В связи с этим направляем общую информацию о результатах ЕГЭ в Новосибирской области в 2022 году», — сказано в ответе НИМРО.

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