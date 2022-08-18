Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске

«В ответ на Ваш запрос от 12.08.2022 информируем, что средний балл ЕГЭ — это показатель, который Рособрнадзор не рекомендует сравнивать в динамике и тем более применять для ранжирования школ и муниципалитетов. В связи с этим направляем общую информацию о результатах ЕГЭ в Новосибирской области в 2022 году», — сказано в ответе НИМРО.