Рейтинг элитных школ Новосибирска, кроссовер «Маруся» и гибель девочки на самокате

Компанию прикрыли в 2014 году из-за того, что было невыгодно делать автомобили, ведь их мало кто покупал, а стоимость их была наравне с популярными марками. Тот, который показали на новосибирской выставке, был единственным концептом 2010 года – интерьер разрабатывали дизайнеры из России, а вот сама машина была почти вся китайская.