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Рейтинг элитных школ Новосибирска, кроссовер «Маруся» и гибель девочки на самокате

Рейтинг элитных школ Новосибирска, кроссовер «Маруся» и гибель девочки на самокате

Сегодня, 21:00
Фото: atas.info
В Новосибирске показали невыпущенный кроссов «Маруся», а также сегодня посчитали рейтинг элитных школ по результатам ЕГЭ. День закончился печально, потому что стали известно о гибели 5-летней девочки на самокате.

«Пытались откачать 10 минут, но пятилетняя девочка так и не ожила»

На территории одного из детских садов города с самоката упала 5-летняя девочка и сильно ударилась головой – на вызов спустя 10 минут приехала скорая помощь, но она не смогла откачать ребенка – он умер на месте происшествия, а его отец теперь винит воспитателя, которая позволяла детям кататься на самокатах несмотря на то, что дорога там ужасная.

Следователи возбудили уголовное дело. Привлечь к ответственности могут воспитателей и руководства дошкольного учреждения.

Дети из элитных школ – как они учатся и сдают ЕГЭ в Новосибирске

Структурное подразделение Новосибирского государственного университета - Специализированный учебно-научный центр Университета (его часто называют ФМШ НГУ) – 115 из 237 выпускников (48.52%);

МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 1» - 42 из 133 (31.58%);

МБОУ города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета» - 30 из 101 (29.7%);

МБОУ города Новосибирска «Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева» - 26 из 88 (29.55%);

Частное общеобразовательной учреждение «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского» - 5 из 17 (29.41). Здесь же самая высокая доля выпускников, набравших менее 160 баллов по трем предметам – 17.65% (3 ученика). Для сравнения в традиционно элитной гимназии №1 (бывшая школа №42) – таких выпускников 7, но это 5.26%.

Стоит отметить, что три из пяти учебных заведений Новосибирска с наибольшей долей отличников расположены в Академгородке.

Кроссовер «Маруся» показали жителям Новосибирска – это уникальный автомобиль, который никогда не выходил в продажи

Концепт-кар «Marussia F2» создала компания Marussia Motors – её основал бывший профессиональный гонщик Николай Фоменко в 2000-х годах, а теперь этот автомобиль привезли в музей СССР в Новосибирске.

Компанию прикрыли в 2014 году из-за того, что было невыгодно делать автомобили, ведь их мало кто покупал, а стоимость их была наравне с популярными марками. Тот, который показали на новосибирской выставке, был единственным концептом 2010 года – интерьер разрабатывали дизайнеры из России, а вот сама машина была почти вся китайская.

#Александр Кондратьев#Общество#Происшествия#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Последние новости#2022#Смерть#Школа
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