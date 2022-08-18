Рейтинг элитных школ Новосибирска, кроссовер «Маруся» и гибель девочки на самокате

На территории одного из детских садов города с самоката упала 5-летняя девочка и сильно ударилась головой – на вызов спустя 10 минут приехала скорая помощь, но она не смогла откачать ребенка – он умер на месте происшествия, а его отец теперь винит воспитателя, которая позволяла детям кататься на самокатах несмотря на то, что дорога там ужасная.
Следователи возбудили уголовное дело. Привлечь к ответственности могут воспитателей и руководства дошкольного учреждения.
Структурное подразделение Новосибирского государственного университета - Специализированный учебно-научный центр Университета (его часто называют ФМШ НГУ) – 115 из 237 выпускников (48.52%);
МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 1» - 42 из 133 (31.58%);
МБОУ города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета» - 30 из 101 (29.7%);
МБОУ города Новосибирска «Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева» - 26 из 88 (29.55%);
Частное общеобразовательной учреждение «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского» - 5 из 17 (29.41). Здесь же самая высокая доля выпускников, набравших менее 160 баллов по трем предметам – 17.65% (3 ученика). Для сравнения в традиционно элитной гимназии №1 (бывшая школа №42) – таких выпускников 7, но это 5.26%.
Стоит отметить, что три из пяти учебных заведений Новосибирска с наибольшей долей отличников расположены в Академгородке.
Концепт-кар «Marussia F2» создала компания Marussia Motors – её основал бывший профессиональный гонщик Николай Фоменко в 2000-х годах, а теперь этот автомобиль привезли в музей СССР в Новосибирске.
Компанию прикрыли в 2014 году из-за того, что было невыгодно делать автомобили, ведь их мало кто покупал, а стоимость их была наравне с популярными марками. Тот, который показали на новосибирской выставке, был единственным концептом 2010 года – интерьер разрабатывали дизайнеры из России, а вот сама машина была почти вся китайская.