Стали известны подробности гибели 5-летней девочки на самокате в Новосибирске

Правоохранительным органам теперь предстоит выяснить, кого можно привлечь за причинение смерти по неосторожности. Вполне вероятно, что по делу может проходить воспитатель, которая не уследила за ребенком.
По версии следствия, ребенок был на утренней прогулке без надзора от воспитателя – она упала при езде не детском самокате и ударил головой об асфальт. Она умерла прямо на месте происшествия.
В настоящее время следователи допрашивает родственников ребенка, а также сотрудников дошкольного учреждения.