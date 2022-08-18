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Стали известны подробности гибели 5-летней девочки на самокате в Новосибирске

Стали известны подробности гибели 5-летней девочки на самокате в Новосибирске

Сегодня, 20:19
Фото: 1MI
Следователи возбудили уголовное дело после смерти 5-летней девочки, которая упала с самоката и сильно ударилась головой на территории детского сада в Новосибирске. Atas.info публикует подробности смерти ребенка.

Правоохранительным органам теперь предстоит выяснить, кого можно привлечь за причинение смерти по неосторожности. Вполне вероятно, что по делу может проходить воспитатель, которая не уследила за ребенком.

По версии следствия, ребенок был на утренней прогулке без надзора от воспитателя – она упала при езде не детском самокате и ударил головой об асфальт. Она умерла прямо на месте происшествия.

В настоящее время следователи допрашивает родственников ребенка, а также сотрудников дошкольного учреждения. 

 

#Александр Кондратьев#Происшествия#Криминал#Город#Смерть#Дети#Уголовное дело
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