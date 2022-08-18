Убийцу экс-депутата горсовета Митряшина осудили на 8 лет в Новосибирске

Напомним, в смерти бывшего депутат обвиняют отца его девушки Александра Данилова. В мае прошлого года Митряшин приехал к родителям возлюбленной на дачу, и там поругался с её отцом. Гостя мужчина сначала избил кулаками, потом напал на него с ножом. Уже в больнице чиновник умер.