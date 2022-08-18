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Убийцу экс-депутата горсовета Митряшина осудили на 8 лет в Новосибирске

Убийцу экс-депутата горсовета Митряшина осудили на 8 лет в Новосибирске

Сегодня, 09:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Суд вынес приговор убийце экс-депутата горсовета Новосибирска Ивана Митряшина. Он проведет в колонии строгого режима 8,5 лет.

Напомним, в смерти бывшего депутат обвиняют отца его девушки Александра Данилова. В мае прошлого года Митряшин приехал к родителям возлюбленной на дачу, и там поругался с её отцом. Гостя мужчина сначала избил кулаками, потом напал на него с ножом. Уже в больнице чиновник умер.

Суд приговорил Данилова к 8,5 годам тюрьмы. Также ему необходимо выплатить матери убитого 1,2 млн руб.

Иван Митряшин был депутатом горсовета Новосибирска в 2005 и 2010 годах. После устроился в мэрию, и проработав там несколько лет, был уволен.

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