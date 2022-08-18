В Новосибирске могут наказать проигнорировавшую избиение ребенка полицию

«12 августа в полицию поступило сообщение об уличном конфликте между несовершеннолетними в Октябрьском районе г. Новосибирска. В результате драки пострадавший мальчик, 2012 г.р. был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции указанный подросток и его мать были опрошены.По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои». Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск лиц, причастных к противоправному деянию», - уточнила референт ОИиОС ГУ МВД России по Новосибирской области Аягоз Ашимова.