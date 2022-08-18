В Новосибирске могут наказать проигнорировавшую избиение ребенка полицию

Прокуроры узнали об этой истории в СМИ. Мама пострадавшего мальчика Юлия ранее рассказала Atas.info, что на её сына напали подростки. Это видели взрослые прохожие, но вмешались они только когда, ребенок лежал на асфальте в луже крови. На место вызывали полицию, но никто не реагировал.
После огласки происшествия полиция открыла уголовное дело. Обещали отыскать хулиганов.
«12 августа в полицию поступило сообщение об уличном конфликте между несовершеннолетними в Октябрьском районе г. Новосибирска. В результате драки пострадавший мальчик, 2012 г.р. был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции указанный подросток и его мать были опрошены.По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои». Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск лиц, причастных к противоправному деянию», - уточнила референт ОИиОС ГУ МВД России по Новосибирской области Аягоз Ашимова.
«В связи с выявленными нарушениями прокурор Октябрьского района 17 августа внес начальнику ГУ МВД России по Новосибирску представление с требованием о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности», - сообщили в прокуратуре.