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1 сентября семь сельских школ региона начнут работу полностью обновлёнными

Сегодня, 16:16
Фото: 1MI
Все школы Новосибирской области готовы к началу нового учебного года. В Новосибирской области завершена приемочная кампания образовательных организаций перед началом нового учебного года. Все школы региона готовы к приему детей и начнут образовательный процесс 1 сентября.

Семь объектов образования в районах области капитально отремонтированы. Вопросы подготовки образовательных организаций региона к новому учебному году, завершения капитального ремонта объектов текущего года, организации школьного питания, подвоза детей, проведения вакцинации работников образования, реализации национального проекта «Образование» и другие обсудили 19 августа на заседании оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в 2022/2023 учебном году.

Оперштаб провел заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. В частности, он подчеркнул, что школы региона готовы к приему детей, а также важность обеспечения непрерывности и безопасности образовательного процесса в образовательных организациях, в которых проводится капитальный ремонт, организации качественного школьного питания, подвоза школьников.

Как доложил заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов, с 1 сентября в регионе приступят к работе 937 школ. Замминистра напомнил, что в текущем году в 25 образовательных организациях области стартовало проведение капитального ремонта по приоритетному отраслевому проекту «Модернизация системы общего образования на территории Новосибирской области», 13 из них будут сданы в этом году, 7 – откроются к 1 сентября 2022 года в Кыштовском, Краснозерском, Новосибирском, Чулымском, Кочковском, Маслянинском районах области. Всего на капремонт школ будет направлено порядка миллиарда рублей из федерального бюджета, порядка 280 млн рублей – из областного бюджета.

Кроме того, к началу нового учебного года проводится подготовка к выходу на маршруты школьных автобусов, проверка маршрутов и техники. Все автобусы для подвоза школьников обеспечены необходимыми навигационными системами. За последние три года в регион поставлено более 200 единиц техники для подвоза школьников.

#Александр Кондратьев#Новосибирская область#Образование##1
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