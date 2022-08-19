19 советских памятников снесли в Украине и Европе после начала спецоперации

В скором времени страны планируют и вовсе избавиться от них полностью. Например, в начале лето парламент Литвы выдвинул законопроект о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов и их идеология, в том числе советской. Он еще не принят, но в Латвии такой закон уже во всю работает.