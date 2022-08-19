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19 советских памятников снесли в Украине и Европе после начала спецоперации

Сегодня, 18:00
Фото: 1MI
Украина и страны Европы, входившие в СССР или бывшие союзниками, постепенно избавляются от советских памятников – их число достигло 19, но цифра может быть больше.

Новостное агентство «Новые известия» опубликовало список исторических памятников, которые были снесены после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года:

  • 23 марта демонтировали памятник солдатам Красной армии в поселении Хжовице, Польша.
  • 20 апреля три памятника снесены в польском городе Седлеце и в деревнях Гарнцарско и Мендзыблоце.
  • 22 апреля в литовском Мариямполе демонтировали монумент советским воинам.
  • 26 апреля памятник солдатам советской армии демонтирован в латвийском поселке Мадлиена.
  • 26 апреля демонтировали скульптуру «Солдат» с советского кладбища в литовском городе Каунасе.
  • 27 апреля в литовском городе Кедайняй демонтировали скульптуру советскому солдату, расположенную на кладбище Клеву.
  • 19 мая в литовском городе Паланга демонтировали советский обелиск с серпом и молотом.
  • 20 мая снесли памятник советским воинам в городе Меркине, Литва.
  • 5 июля демонтировали Монумент советским воинам-освободителям в литовском городе Клайпеда.
  • 7 августа снесли памятник строителям Нарвских электростанций, Эстония.
  • 8 августа демонтировали памятника «Мир во всем мире» в Хельсинки, подаренный Москвой в 1989 году. На следующий год памятник открыли.
  • 16 августа в эстонской Нарве из публичного пространства убрали мемориальные доски на Петровской площади, обелиск красноармейцам в Нарвском замковом парке, памятник Игорю Графову, монумент «Три штыка», а также танк Т-34 .
  • В поселении Мерикюла также снесли памятник советскому десанту.

Такие данные были составлены по новостям за 176 дней, поэтому количество уничтоженных памятников может быть больше. 

В скором времени страны планируют и вовсе избавиться от них полностью. Например, в начале лето парламент Литвы выдвинул законопроект о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов и их идеология, в том числе советской. Он еще не принят, но в Латвии такой закон уже во всю работает.

С августа из общественных мест Эстонии тоже начнут убирать памятники советского времени – их там около 200-400 объектов. 

Стоит отметить, что Польша начала снос советских памятников еще задолго до начала спецоперации на Украине – с 2017 года. Однако и там нашлось человеческое – этот закон не коснулся кладбищ и воинских захоронений.

#Александр Кондратьев#Памятник#Снос#Общество#Культура##1
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