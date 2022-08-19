19 советских памятников снесли в Украине и Европе после начала спецоперации

Новостное агентство «Новые известия» опубликовало список исторических памятников, которые были снесены после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года:
Такие данные были составлены по новостям за 176 дней, поэтому количество уничтоженных памятников может быть больше.
В скором времени страны планируют и вовсе избавиться от них полностью. Например, в начале лето парламент Литвы выдвинул законопроект о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов и их идеология, в том числе советской. Он еще не принят, но в Латвии такой закон уже во всю работает.
С августа из общественных мест Эстонии тоже начнут убирать памятники советского времени – их там около 200-400 объектов.
Стоит отметить, что Польша начала снос советских памятников еще задолго до начала спецоперации на Украине – с 2017 года. Однако и там нашлось человеческое – этот закон не коснулся кладбищ и воинских захоронений.