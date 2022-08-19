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Комбинат губит леса и водоемы под Новосибирском – жители бьют тревогу

Сегодня, 11:03
Фото: 1MI

Новосибирский СК возбудил дело по факту загрязнения экологии бумажным комбинатом

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды в одном из районов Новосибирской области. Информация появилась на сайте ведомства.

Ранее жители СНТ «Звездное» обратились к руководству СК. Цель жалобы – отходы одного из предприятий загрязняют окружающую среду. Речь идет о картонно-бумажном комбинате в Красном Яре. 

По словам местных жителей, отходы завода загрязняют водоемы и леса, так как на предприятии отсутствуют очистные сооружения, а районные власти закрывают на проблему глаза. 

По факту экологической проблемы СУ СК начал доследственную проверку. Глава СК Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области возбудить уголовное дело. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате.

Напомним, в июле 2022 журналисты Атас.инфо побывали в деревне Харино Новосибирской области, живущей в окружении разрезов, где добычу угля открытым способом ведут компании группы «Сибантрацит». Люди рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются из-за угольной пыли. Нас шокировали черные ладони женщин после сбора смородины. 

#Эмилия Каплунская#Экология#Город#Общество#Новосибирская область##2#Природа
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