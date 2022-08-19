Ранее жители СНТ «Звездное» обратились к руководству СК. Цель жалобы – отходы одного из предприятий загрязняют окружающую среду. Речь идет о картонно-бумажном комбинате в Красном Яре.
По словам местных жителей, отходы завода загрязняют водоемы и леса, так как на предприятии отсутствуют очистные сооружения, а районные власти закрывают на проблему глаза.
По факту экологической проблемы СУ СК начал доследственную проверку. Глава СК Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области возбудить уголовное дело. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате.
Напомним, в июле 2022 журналисты Атас.инфо побывали в деревне Харино Новосибирской области, живущей в окружении разрезов, где добычу угля открытым способом ведут компании группы «Сибантрацит». Люди рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются из-за угольной пыли. Нас шокировали черные ладони женщин после сбора смородины.