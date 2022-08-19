Мужчина спас трех людей из пожара на лесопилке под Новосибирском

Очевидцы рассказали, что 18 августа недалеко от СНТ «Рябина» загорелась лесопилка. Некий мужчина через окно пролез внутрь здания и эвакуировал троих человек.
«Пожарные ещё ехали на вызов, а молодой человек уже спасал людей, рискуя собой. Ещё и отогнал машины от горящего здания. Всем хотелось бы его найти и отблагодарить лично. Он настоящий герой», - узнал Atas.info у одного из очевидцев Елизаветы.
Когда на место прибыли пожарные бригады, спаситель ушел. Кому-то удалось только узнать его имя – Александр.