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Мужчина спас трех людей из пожара на лесопилке под Новосибирском

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI
Новый герой появился в Новосибирской области, который спас из горящей лесопилки людей до приезда пожарных. За подвиг парня в соцсетях поблагодарили сибиряки.
Сюжет
Пожар

Очевидцы рассказали, что 18 августа недалеко от СНТ «Рябина» загорелась лесопилка. Некий мужчина через окно пролез внутрь здания и эвакуировал троих человек.

«Пожарные ещё ехали на вызов, а молодой человек уже спасал людей, рискуя собой. Ещё и отогнал машины от горящего здания. Всем хотелось бы его найти и отблагодарить лично. Он настоящий герой», - узнал Atas.info у одного из очевидцев Елизаветы.

Когда на место прибыли пожарные бригады, спаситель ушел. Кому-то удалось только узнать его имя – Александр.

#Алина Шефер#Происшествия#Общество#Пожар#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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