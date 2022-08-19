«Возбуждено дело по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"), также там еще и (ст. 174 УК РФ) "Легализация доходов добытых преступных путем», — сообщил и. о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры Александр Феофанов, которого цитирует ТАСС.
Теперь дела объединили в одно производство с делом о мошенничестве. Добавим, что бывших руководителей завода Виктора Арановского и Николая Степакина задержали в феврале 2022 года. По данным следствия, с 2016 по 2020 год они без ведома акционеров и членов совета директоров организовали заключение сделок, которые были направлены на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости.
Напомним, на заводе «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске обнаружили 186 нарушений. Выяснилось, что руководство производственного предприятия нарушало обязательные требования в области электроэнергетики. Там не проводилось техосвидетельствование оборудования и зданий. При этом на заводе не делали ремонт трансформаторной подстанции.