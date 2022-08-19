Теперь дела объединили в одно производство с делом о мошенничестве. Добавим, что бывших руководителей завода Виктора Арановского и Николая Степакина задержали в феврале 2022 года. По данным следствия, с 2016 по 2020 год они без ведома акционеров и членов совета директоров организовали заключение сделок, которые были направлены на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости.