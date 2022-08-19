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На экс-руководителей новосибирского «Тяжстанкогидропресса» возбудили еще два дела

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI
В отношении бывших руководителей завода «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске завели еще два уголовных дела. Речь идет о статье: о преднамеренном банкротстве легализации доходов, добытых преступным путем.
«Возбуждено дело по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"), также там еще и (ст. 174 УК РФ) "Легализация доходов добытых преступных путем», — сообщил и. о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры Александр Феофанов, которого цитирует ТАСС.

Теперь дела объединили в одно производство с делом о мошенничестве. Добавим, что бывших руководителей завода Виктора Арановского и Николая Степакина задержали в феврале 2022 года. По данным следствия, с 2016 по 2020 год они без ведома акционеров и членов совета директоров организовали заключение сделок, которые были направлены на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. 

Напомним, на заводе «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске обнаружили 186 нарушений. Выяснилось, что руководство производственного предприятия нарушало обязательные требования в области электроэнергетики. Там не проводилось техосвидетельствование оборудования и зданий. При этом на заводе не делали ремонт трансформаторной подстанции.

#Эмилия Каплунская#Общество#Криминал#Новосибирская область##2#Суд#Сегодня
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