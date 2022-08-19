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На строящемся ЛДС в Новосибирске нанесли акустическое напыление

Сегодня, 11:26
Фото: Правительство НСО
В Новосибирске на стройплощадке ледового дворца спорта уже нанесли акустическое напыление. Кроме того, продолжается внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории, о чем сообщили в правительстве Новосибирской области.

Так, работы по нанесению акустического напыления основной арены – это один из этапов внутренней отделки помещений. Оказывается, такое напыление наносится на поверхности, что необходимо для проведения массовых мероприятий. 

Также продолжается установка кресел. Сейчас смонтировано уже 780, установят еще 500. Всего строители поставят 10,5 тысяч кресел. 

Практически завершено обустройство наружных инженерных  сетей, ливневой канализации. Внутри красят стены, наносят штукатурку, укладывают плитки, брусчатки и асфальтное покрытие. Реализация проекта находится на контроле региональных властей, а все работы идут точно в срок. 

Напомним, к концу сентября 2022 года в Новосибирске завершится строительство новой станции метро «Спортивная». 

#Общество#Город#Новосибирская область#Лдс#Эмилия Каплунская
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