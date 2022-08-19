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Охотничью базу с вертолётной площадкой продают под Новосибирском за 100 млн рублей

Сегодня, 12:13
Фото: Авито
В Новосибирской области выставили на продажу охотничье хозяйство. Объявление размещено на одном из бесплатных сайтов. В нем указано, что владелец отдает базу за 100 миллионов рублей.

Сама база находится в Чулымском районе рядом с селом Куликовское. Хозяйство занимает 2,6 га территории. На земле имеется гостевой дом, дом егеря, вышка сотовой связи и вертолетная площадка. 

«Оборудованы специальные вышки, пристрелочная. Гордость хозяйства – кабанятник на 200 голов. Есть цех для разделки мяса с холодильным оборудованием. Любителей посидеть в тишине с удочкой ждёт озеро, богатое рыбой», - пишет продавец.

Кроме того, на территории комплекса есть гараж на 30 автомобилей. 

Напомним, SPA-санаторий с рестораном у моря продают под Новосибирском за 360 млн рублей. Само здание имеет четыре этажа. В нем есть 63 номера. Кроме того, SPA-санаторий имеет ресторан, конференц-залы, аквацентр, тренажерный зал, детский игровой центр, два бассейна.

#Эмилия Каплунская#Новосибирская область#2022##1
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