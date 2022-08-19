Сама база находится в Чулымском районе рядом с селом Куликовское. Хозяйство занимает 2,6 га территории. На земле имеется гостевой дом, дом егеря, вышка сотовой связи и вертолетная площадка.
«Оборудованы специальные вышки, пристрелочная. Гордость хозяйства – кабанятник на 200 голов. Есть цех для разделки мяса с холодильным оборудованием. Любителей посидеть в тишине с удочкой ждёт озеро, богатое рыбой», - пишет продавец.
Кроме того, на территории комплекса есть гараж на 30 автомобилей.
Напомним, SPA-санаторий с рестораном у моря продают под Новосибирском за 360 млн рублей. Само здание имеет четыре этажа. В нем есть 63 номера. Кроме того, SPA-санаторий имеет ресторан, конференц-залы, аквацентр, тренажерный зал, детский игровой центр, два бассейна.