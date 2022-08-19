Напомним, SPA-санаторий с рестораном у моря продают под Новосибирском за 360 млн рублей. Само здание имеет четыре этажа. В нем есть 63 номера. Кроме того, SPA-санаторий имеет ресторан, конференц-залы, аквацентр, тренажерный зал, детский игровой центр, два бассейна.