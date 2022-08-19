Опасная утечка соляной кислоты произошла на железной дороге в Новосибирске

Posted 19 августа 2022, 06:01
Published 19 августа 2022, 06:01
Modified 19 августа 2022, 06:02
Updated 19 августа 2022, 06:02
По данным ведомства, капельная течь соляной кислоты из железнодорожного контейнера грузового состава была замечена на станции Инская около 10 часов утра.
«При осмотре грузового состава на станции Инская сотрудниками ОАО «РЖД» была выявлена капельная течь груза (химического сырья) одного железнодорожного контейнера. Для устранения течи и аварийной ситуации вагон отправлен на специализированный путь», – рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, автомобиль химико-радиометрической лаборатории, муниципальная аварийно-спасательная служба, новосибирский центр «Экоспас», аварийно-спасательная служба области.
В МЧС также рассказали, что на движение поездов инцидент не повлиял. Угрозы жизни и здоровью населению нет.
Напомним, экстренные службы устранили утечку ядовитого вещества «толуилендиизоцианат» из цистерны на железнодорожной станции «Барабинск» в Новосибирской области.