Особняк разбогатевшего крестьянина сдают за 200 тысяч рублей в месяц в Новосибирске

Стоит отметить, что в декабре 1937 хозяина дома арестовали и посадили в лагере на 10 лет за пропаганду с призывом к свержению Советской власти. Там он и умер, а в 1956 году его реабилитировали. Дом отошел городской администрации, но семья еще жила в одной из его комнат, а вот в 2016 году это здание признали объектом культурного наследия.