Особняк разбогатевшего крестьянина сдают за 200 тысяч рублей в месяц в Новосибирске

Сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев рассказал НГС, что здание на улице Потанинская, 14 историческое в градостроительном и архитектурном плане – это один из новониколаевских полукаменных домой, который хорошо сохранился к 2022 году, несмотря на то, что его построили приблизительно в 1907 году.
Нижней этаж дома был построен для прислуг, а второй этаж был предназначен для большой и богатой крестьянской семьи – Барабанов был кузнецом, а затем торговал скобяными изделиями.
Стоит отметить, что в декабре 1937 хозяина дома арестовали и посадили в лагере на 10 лет за пропаганду с призывом к свержению Советской власти. Там он и умер, а в 1956 году его реабилитировали. Дом отошел городской администрации, но семья еще жила в одной из его комнат, а вот в 2016 году это здание признали объектом культурного наследия.