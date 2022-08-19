Отец разбившейся на самокате девочки хочет наказать детсад в Новосибирске

Posted 19 августа 2022, 13:49
Published 19 августа 2022, 13:49
Modified 21 августа 2022, 03:27
Updated 21 августа 2022, 03:27
Мужчина заявил журналистам, что винит в произошедшем заведующую детским садом, а также всех остальных. В связи с этим он решил нанять адвоката, чтобы наказать их по все строгости закона.
Стоит отметить, что до этого Atas.info писал о маме погибшей, которая сказала, что они сами купили этот самокат и принесли в детский сад, чтобы их дочь могла там кататься. При этом она говорила, что там хорошие воспитатели.