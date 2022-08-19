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Posted 19 августа 2022, 13:49

Published 19 августа 2022, 13:49

Modified 21 августа 2022, 03:27

Updated 21 августа 2022, 03:27

Отец разбившейся на самокате девочки хочет наказать детсад в Новосибирске

19 августа 2022, 13:49

Родители погибшей в садике Новосибирска пятилетней девочки требуют наказать виновных

Папа разбившейся 18 августа на самокате 5-летней девочки в детском саду планирует наказать руководство дошкольного учреждения по закону. Информацию предоставила редакция 360tv.ru.

Мужчина заявил журналистам, что винит в произошедшем заведующую детским садом, а также всех остальных. В связи с этим он решил нанять адвоката, чтобы наказать их по все строгости закона. 

Стоит отметить, что до этого Atas.info писал о маме погибшей, которая сказала, что они сами купили этот самокат и принесли в детский сад, чтобы их дочь могла там кататься. При этом она говорила, что там хорошие воспитатели. 

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