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Posted 19 августа 2022, 03:45

Published 19 августа 2022, 03:45

Modified 19 августа 2022, 03:50

Updated 19 августа 2022, 03:50

Пожилой мужчина с потерей памяти пропал из больницы под Новосибирском

19 августа 2022, 03:45
В поселке Краснообск Новосибирской области прямо из больницы пропал пожилой мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Информацию подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшему Валерию Беликову 64 года. Он ушел в неизвестном направлении 15 августа. Волонтёры рассказали, что у мужчины возможна потеря памяти и ему необходима помощь врачей. 

Приметы: худощавый, рост 180 см, имеет седые волосы и карие глаза. На момент исчезновения он был одет в зелёно-серые брюки, серую футболку, и серо-чёрные сандалии. 

Напомним, волонтеры и полиция завершили поиски 10-летней Валерии, которая без вести пропала в Искитиме Новосибирской области 17 августа. Девочку нашли живой и здоровой.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#2022#Новосибирская область#Пропал
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