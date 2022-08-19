Пожилой мужчина с потерей памяти пропал из больницы под Новосибирском

В поселке Краснообск Новосибирской области прямо из больницы пропал пожилой мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Информацию подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт».