Пожилой мужчина с потерей памяти пропал из больницы под Новосибирском

Posted 19 августа 2022, 03:45
Published 19 августа 2022, 03:45
Modified 19 августа 2022, 03:50
Updated 19 августа 2022, 03:50
Пропавшему Валерию Беликову 64 года. Он ушел в неизвестном направлении 15 августа. Волонтёры рассказали, что у мужчины возможна потеря памяти и ему необходима помощь врачей.
Приметы: худощавый, рост 180 см, имеет седые волосы и карие глаза. На момент исчезновения он был одет в зелёно-серые брюки, серую футболку, и серо-чёрные сандалии.
Напомним, волонтеры и полиция завершили поиски 10-летней Валерии, которая без вести пропала в Искитиме Новосибирской области 17 августа. Девочку нашли живой и здоровой.