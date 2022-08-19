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Пожилой мужчина с потерей памяти пропал из больницы под Новосибирском

Сегодня, 10:45
Фото: Лиза Алерт
В поселке Краснообск Новосибирской области прямо из больницы пропал пожилой мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Информацию подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
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Пропал

Пропавшему Валерию Беликову 64 года. Он ушел в неизвестном направлении 15 августа. Волонтёры рассказали, что у мужчины возможна потеря памяти и ему необходима помощь врачей. 

Приметы: худощавый, рост 180 см, имеет седые волосы и карие глаза. На момент исчезновения он был одет в зелёно-серые брюки, серую футболку, и серо-чёрные сандалии. 

Напомним, волонтеры и полиция завершили поиски 10-летней Валерии, которая без вести пропала в Искитиме Новосибирской области 17 августа. Девочку нашли живой и здоровой.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Пропал#Новосибирская область#2022
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