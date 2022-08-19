Плотный туман накрыл Новосибирск утром 19 августа

Белая пелена накрыла Новосибирск утром, но сейчас туман начал потихоньку рассеиваться. Дымка скрыла верхние этажи жилых домов, но видимость ближе к дорогам была не плохая. Больше всего атмосферное явление окутало три моста над рекой Обь.