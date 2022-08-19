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Posted 19 августа 2022, 03:15

Published 19 августа 2022, 03:15

Modified 19 августа 2022, 03:17

Updated 19 августа 2022, 03:17

Плотный туман накрыл Новосибирск утром 19 августа

19 августа 2022, 03:15
Ранним утром в пятницу, 19 августа Новосибирск окутал густой туман. По прогнозу синоптиков, в городе весь день пройдут сильные дожди, а к ночи небо лишь затянет тучами.

Белая пелена накрыла Новосибирск утром, но сейчас туман начал потихоньку рассеиваться. Дымка скрыла верхние этажи жилых домов, но видимость ближе к дорогам была не плохая. Больше всего атмосферное явление окутало три моста над рекой Обь. 

Судя по онлайн-табло Толмачево, плохие метеоусловия никак не повлияли на расписание полетов и вылетов самолетов. Аэропорт работает в штатном режиме.

При этом в Новосибирской области сохранится дождливая погода на всех ближайших выходных. Ожидаются ночные заморозки до +8…+5 градусов, а днем понижение температуры в пределах +18…+13 градусов. 

Напомним, жителей Новосибирска ожидает первый снег в 2022 году уже в сентябре. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов популярных онлайн сервисов.

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