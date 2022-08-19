РЭО организовал сбор мусора и рассказал о защите окружающей среды на «Тавриде.Арт»

Все участники фестиваля могли переработать пластиковые отходы на «Мастерской переработки». Они могли измельчить пластиковые крышечки в шредере и сразу же переплавить полученное вторсырье в брелок, подставку под телефон или стакан для ручек. Здесь также прошли мастер-классы по изготовлению шоперов, бумаги из макулатуры, авосек из трикотажных лент.