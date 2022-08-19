РЭО организовал сбор мусора и рассказал о защите окружающей среды на «Тавриде.Арт»

С 15 по 19 августа на фестивале «Таврида» работало два экологических центра РЭО и волонтеров-экологов «Делай!»: «Эколаборатория РЭО» и гостевой дом. Также на мероприятии при поддержке РЭО прошел модный показ апсайклинг-одежды, передает newsnn.ru.
Как заявил глава РЭО Денис Буцаев, компания организовала на фестивале раздельный сбор отходов, но не успела охватить всю территорию мероприятия, поэтому в следующем году это будет исправлено.
Также на фестивале волонтеры провели уборку мусора в Опукском природном заповеднике на берегу Черного моря. Ребята собрали 18 мешков мусора.
Все участники фестиваля могли переработать пластиковые отходы на «Мастерской переработки». Они могли измельчить пластиковые крышечки в шредере и сразу же переплавить полученное вторсырье в брелок, подставку под телефон или стакан для ручек. Здесь также прошли мастер-классы по изготовлению шоперов, бумаги из макулатуры, авосек из трикотажных лент.
Некоторые участники представили профсообществу на фестивале свои готовые проекты, надеясь заручиться поддержкой. Так, например, Ольга Колодина из Севастополя, компания которой занимается переработкой отходов стекла, собранных на берегу Черного моря, рассказала о своем проекте во время беседы участников арт-кластера с Денисом Буцаевым. Глава РЭО пообещал лично оказать проекту Ольги необходимую поддержку.
В завершение дня на фестивале прошел модный показ апсайклинг-коллекции «Небография», то есть одежды, сшитой из старых вещей.
«В планах открыть на „Тавриде“ магазин одежды и предметов из переработанного пластика. Ведь это не только экологично, но и очень эстетично — например, подсвечники из переработанного стекла выглядят как малахит», — добавил Буцаев.