Россия потеряла от пожаров за 20 лет леса больше, чем любая другая страна

«Новые известия» со ссылкой на The Guardian пишет, что с 2001 года Российская Федерация лишилась около 53 млн гектаров леса. Такие данные тревожат экспертов из-за того, что больше всего горят бореальные хвойные породы, которые восстанавливаются столетиями.
Также постоянно выбрасываются углероды, которые залегают глубоко в почве, что создает круговорот событий – из поглотителей углерода, помогающих притормозить глобальное потепление, леса превращаются в их источник.
Причиной 30-40% таежных пожаров считаются удары молнии, а в остальном виноваты сами люди. В России часто начинаются возгорания от подожженной сухой травы.
В прошлом году леса в мире выгорело размером с Таиланд, а если в минутах, то за каждую сгорал лес размером с 16 футбольных полей.