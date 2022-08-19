Россия потеряла от пожаров за 20 лет леса больше, чем любая другая страна

«Новые известия» со ссылкой на The Guardian пишет, что с 2001 года Российская Федерация лишилась около 53 млн гектаров леса. Такие данные тревожат экспертов из-за того, что больше всего горят бореальные хвойные породы, которые восстанавливаются столетиями.