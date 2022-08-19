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Россия потеряла от пожаров за 20 лет леса больше, чем любая другая страна

Сегодня, 17:21
Фото: 1MI
В России сгорело за 20 лет леса больше, чем в любой другой стране. Площадь уничтоженного лесного покрова равна размеру территории Франции.
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Пожар

«Новые известия» со ссылкой на The Guardian пишет, что с 2001 года Российская Федерация лишилась около 53 млн гектаров леса. Такие данные тревожат экспертов из-за того, что больше всего горят бореальные хвойные породы, которые восстанавливаются столетиями. 

Также постоянно выбрасываются углероды, которые залегают глубоко в почве, что создает круговорот событий – из поглотителей углерода, помогающих притормозить глобальное потепление, леса превращаются в их источник.

Причиной 30-40% таежных пожаров считаются удары молнии, а в остальном виноваты сами люди. В России часто начинаются возгорания от подожженной сухой травы.

В прошлом году леса в мире выгорело размером с Таиланд, а если в минутах, то за каждую сгорал лес размером с 16 футбольных полей.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Пожар#Новости#Россия##1#МЧС
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