СК возбудил уголовное дело о загрязнении воздуха, земли и водоема под Новосибирском

Жители поселка Красный Яр обратились к руководителю СК России по Новосибирской области в связи с тем, что они не могут больше жить рядом с этим заводом – там создали овраг для сброса производственных отходов.
Следователи не оставили людей в беде и организовали проверку, а затем и вовсе дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин – он поручил возбудить уголовное дело.
Последнее, что удалось выяснить – сброс отходов может привести к загрязнению ближайшего водоема и подземных вод. Специалистам теперь придется считать повреждения природе, которые нанес этот комбинат.