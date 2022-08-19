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СК возбудил уголовное дело о загрязнении воздуха, земли и водоема под Новосибирском

Сегодня, 16:31
Фото: 1MI
Уголовное дело было возбуждено региональным Следственным комитетом из-за жалоб жителей Красного Яра под Новосибирском на загрязнение картонно-бумажным комбинатом воздуха, земли и воды.

Жители поселка Красный Яр обратились к руководителю СК России по Новосибирской области в связи с тем, что они не могут больше жить рядом с этим заводом – там создали овраг для сброса производственных отходов.

Следователи не оставили людей в беде и организовали проверку, а затем и вовсе дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин – он поручил возбудить уголовное дело.

Последнее, что удалось выяснить – сброс отходов может привести к загрязнению ближайшего водоема и подземных вод. Специалистам теперь придется считать повреждения природе, которые нанес этот комбинат.

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