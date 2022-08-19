В Новосибирске 97-летний ветеран ВОВ подал в суд на МВД

Люди в форме потребовали свернуть плакат и пройти с ним — он так и сделал, но отошел на 30 метров в сторону. Правоохранители догнали пожилого человека, забрали у него плакат и увели в опорный пункт полиции — там с ним провели беседу, а затем увезли в Центральный отдел полиции № 1.