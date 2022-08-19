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В Новосибирске 97-летний ветеран ВОВ подал в суд на МВД

Сегодня, 19:32
Фото: Прецедент
Ветеран Великой Отечественной войны в возрасте 97 лет подал иск в суд на Министерство внутренних дел за действия полицейских после его выхода на одиночный пикет.
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Пенсионеру не понравились действия полицейских, когда он 4 июня 2022 года вышел на площадь Ленина для одиночного пикета, чтобы привлечь внимание к проблеме присвоения квартир для детей-сирот. Как только он развернул плакат, так сразу к нему подошли полицейские и предупредили, что проводить публичные мероприятия запрещено, пишет «Прецедент».

Люди в форме потребовали свернуть плакат и пройти с ним — он так и сделал, но отошел на 30 метров в сторону. Правоохранители догнали пожилого человека, забрали у него плакат и увели в опорный пункт полиции — там с ним провели беседу, а затем увезли в Центральный отдел полиции № 1.

Мужчину удерживали в полиции почти два часа, но административный протокол не составляли, а плакат расценили как сообщение о преступлении, зарегистрировали в КУСП и выдали уведомление о принятии заявления.

Ветеран требует признать действия полицейских неправомерными и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

#Александр Кондратьев#Криминал#Суд##1#Полиция
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