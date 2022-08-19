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Женщина на автомобиле Toyota сбила 8-летнего мальчика во дворе в Новосибирске

Сегодня, 10:34
Фото: ГИБДД
В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП – автоледи сбила гуляющего восьмилетнего мальчика. Он доставлен в больницу. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.
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Дети

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 18 августа около 19 часов. 41-летняя женщина ехала по улице Титова на автомобиле Toyota Ist. У дома №244 она наехала на ребенка, который шел справа налево по ходу движения транспорта. 

«‎В результате ДТП пострадал пешеход 2014 года рождения. С травмами он доставлен в лечебное учреждение»‎, - объяснили в ГИБДД.

Остается неизвестным, в каком состоянии находится ребенок. Кроме того, не уточняется и характер полученных травм при ДТП. 

Напомним, женщина за рулем автомобиля Chevrolet перевернулась на трассе под Новосибирском 19 августа. Она скончалась. 

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