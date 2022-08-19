По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 18 августа около 19 часов. 41-летняя женщина ехала по улице Титова на автомобиле Toyota Ist. У дома №244 она наехала на ребенка, который шел справа налево по ходу движения транспорта.
«В результате ДТП пострадал пешеход 2014 года рождения. С травмами он доставлен в лечебное учреждение», - объяснили в ГИБДД.
Остается неизвестным, в каком состоянии находится ребенок. Кроме того, не уточняется и характер полученных травм при ДТП.
Напомним, женщина за рулем автомобиля Chevrolet перевернулась на трассе под Новосибирском 19 августа. Она скончалась.