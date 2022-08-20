atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирцы раскупают мухоморы: цена на рынке доходит до 40 тысяч рублей

Сегодня, 10:29
Фото: 1MI
В Новосибирске отмечен ажиотажный спрос на мухоморы. Стоимость одного килограмма сушеных ядовитых грибов доходит до 40 тысяч рублей

Стоимость одного килограмма сушеных красных мухоморов на Центральном рынке Новосибирска доходит до 40 тысяч рублей. Ядовитые грибы пользуются большим спросом – в микродозах их используют для снятия болей, когда не помогает стандартное лечение. Кроме того, грибы популярны среди спортсменов, считается, что они снимают мышечное напряжение и придают дополнительную выносливость.

Торговля грибами приносит новосибирцам сотни тысяч рублей
Узнать подробнее

Официально красный мухомор в России не считается галлюциногенным грибом и не внесен в списки запрещенных препаратов. Однако медки отрицательно относятся к употреблению его внутрь. Это чревато тяжелыми отравлениями, вплоть до смертельного исхода, а лечебные свойства мухомора научными данными не подтверждены, пишет "АиФ-Новосибирск".

Читайте также:
Жительница Новосибирска нашла гриб в форме пениса в своем огородеНеобычные грибы в форме цветов нашли в лесу Новосибирской областиГрибники открыли сезон подосиновиков в Новосибирской области
#Артем Шершнев#Общество#Грибы#Рынок#Уличная торговля
Подпишитесь
В Искитиме не будет исправительного центра для заключенных
Глава города Искитим в Новосибирской области Сергей Завражин заявил, что муниципалитет совместно с районной администрацией отказались содействовать размещению исправительного учреждения в городском микрорайоне Шипуново. Это произошло на фоне массового возмущения горожан
Вчера, 17:24
В Новосибирске ЧВК «Вагнер» ищет добровольцев за 240 000 рублей в месяц
17 августа, 08:39
Автопробег против строительства мусорного полигона стартовал в Новосибирске
18 августа, 12:14
Полиция нашла пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку
18 августа, 08:34
Первым снегом может засыпать Новосибирск в сентябре 2022 года
Жителей Новосибирска ожидает первый снег в 2022 году уже в сентябре. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов популярных онлайн сервисов.
17 августа, 11:34
Выплаты по 3 000 рублей на подготовку к школе получат семьи в Новосибирске
17 августа, 08:21