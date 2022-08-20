Новосибирцы раскупают мухоморы: цена на рынке доходит до 40 тысяч рублей

Стоимость одного килограмма сушеных красных мухоморов на Центральном рынке Новосибирска доходит до 40 тысяч рублей. Ядовитые грибы пользуются большим спросом – в микродозах их используют для снятия болей, когда не помогает стандартное лечение. Кроме того, грибы популярны среди спортсменов, считается, что они снимают мышечное напряжение и придают дополнительную выносливость.