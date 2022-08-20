Новые муниципальные автобусы выйдут на маршрут № 5 в Новосибирске

Автобусный маршрут №5, следующий от остановки "Улица Дюканова" до остановки "Поселок Северный" будут обслуживать новые автобусы НЕФАЗ, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Это низкопольный тип пассажирского транспорта, оборудованный кондиционером, системами бесконтактной оплаты и видеонаблюдения. Первые машины муниципального предприятия "Новосибгортранс" выйдут на линию в субботу, 20 августа. Договор с частным перевозчиком, который ранее обслуживал маршрут №5, расторгнут, добавили в муниципалитете.