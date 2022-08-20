atas.info
ГлавноеВсе новости

Новые муниципальные автобусы выйдут на маршрут № 5 в Новосибирске

Сегодня, 11:50
Фото: 1MI
Популярный автобусный маршрут будут обслуживать низкопольные машины с кондиционером

Автобусный маршрут №5, следующий от остановки "Улица Дюканова" до остановки "Поселок Северный" будут обслуживать новые автобусы НЕФАЗ, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Это низкопольный тип пассажирского транспорта, оборудованный кондиционером, системами бесконтактной оплаты и видеонаблюдения. Первые машины муниципального предприятия "Новосибгортранс" выйдут на линию в субботу, 20 августа. Договор с частным перевозчиком, который ранее обслуживал маршрут №5, расторгнут, добавили в муниципалитете.

В середине июля текущего года в Новосибирск прибыла партия из 50 новых низкопольных автобусов НЕФАЗ. Транспорт приобретен по лизинговой схеме для "Новосибгортранса".

Читайте также:
В Новосибирске задержан извращенец, пристававший к девочке в автобусеЧудом уцелели: под Новосибирском пассажирский автобус ПАЗ врезался в легковушкуСкандал в новосибирском Академгородке: новые маршруты автобусов не устроили никого
#Артем Шершнев#Транспорт#Автобус#Пассажирский транспорт#Мэрия
Подпишитесь
В Искитиме не будет исправительного центра для заключенных
Глава города Искитим в Новосибирской области Сергей Завражин заявил, что муниципалитет совместно с районной администрацией отказались содействовать размещению исправительного учреждения в городском микрорайоне Шипуново. Это произошло на фоне массового возмущения горожан
Вчера, 17:24
В Новосибирске ЧВК «Вагнер» ищет добровольцев за 240 000 рублей в месяц
17 августа, 08:39
Автопробег против строительства мусорного полигона стартовал в Новосибирске
18 августа, 12:14
Полиция нашла пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку
18 августа, 08:34
Первым снегом может засыпать Новосибирск в сентябре 2022 года
Жителей Новосибирска ожидает первый снег в 2022 году уже в сентябре. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов популярных онлайн сервисов.
17 августа, 11:34
Выплаты по 3 000 рублей на подготовку к школе получат семьи в Новосибирске
17 августа, 08:21