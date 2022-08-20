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Следователи показали самокат, на котором погибла 5-летняя девочка

Сегодня, 09:55
Фото: СУ Следственного комитета по НСО
Управление Следственного комитета по Новосибирской области опубликовало фотографии самоката, на котором каталась погибшая воспитанница детского сада. Подобные игрушки уже начали запрещать в детсадах Новосибирска
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Дети

Следователи СУ Следственного комитета по Новосибирской области показали фотографии розового самоката, который стал причиной гибели 5-летней девочки. Подобное пластиковое детское транспортное средство  в интернет-магазинах стоит немногим более 1200 рублей. 

Ранее мама девочки рассказывала, что они с отцом сами купили этот самокат и принесли его в детский сад. 

Трагедия произошла 18 августа на утренней прогулке в детском саду № 280 в микрорайоне ОбьГЭС, это Советский район Новосибирска. По версии следствия, девочка, оставшись без надзора воспитателей, упала с самоката, ударилась головой об асфальт и скончалась на месте.

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#Артем Шершнев#Происшествия#Новости#Детсад#Ребенок#Дети
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