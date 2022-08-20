Следователи показали самокат, на котором погибла 5-летняя девочка

Следователи СУ Следственного комитета по Новосибирской области показали фотографии розового самоката, который стал причиной гибели 5-летней девочки. Подобное пластиковое детское транспортное средство в интернет-магазинах стоит немногим более 1200 рублей.
Ранее мама девочки рассказывала, что они с отцом сами купили этот самокат и принесли его в детский сад.
Трагедия произошла 18 августа на утренней прогулке в детском саду № 280 в микрорайоне ОбьГЭС, это Советский район Новосибирска. По версии следствия, девочка, оставшись без надзора воспитателей, упала с самоката, ударилась головой об асфальт и скончалась на месте.