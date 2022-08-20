Следователи показали самокат, на котором погибла 5-летняя девочка

Трагедия произошла 18 августа на утренней прогулке в детском саду № 280 в микрорайоне ОбьГЭС, это Советский район Новосибирска. По версии следствия, девочка, оставшись без надзора воспитателей, упала с самоката, ударилась головой об асфальт и скончалась на месте.