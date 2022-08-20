В Новосибирской области резко выросло число желающих вакцинироваться от коронавируса

В региональном Минздраве говорят о начале шестой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Врачи отмечают, что новые заразившиеся переносят инфекцию легче, чем это было в прошлые волны. Но, несмотря на это, в Новосибирской области снова открывают специализированные инфекционные госпитали и начинают дистанционный мониторинг пациентов.