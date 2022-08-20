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В Новосибирской области резко выросло число желающих вакцинироваться от коронавируса

Сегодня, 12:38
Фото: 1MI
За последний месяц количество желающих поставить прививку от COVID-19 увеличилось в три раза. Тем временем, медики говорят о начале новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией

В Новосибирской области темпы вакцинации от коронавируса за последний месяц выросли в три раза. Власти региона связывают это с резким ростом числа новых случаев заражения COVID-19, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на и. о. министра здравоохранения Новосибирской области Ладу Шалыгину.

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В региональном Минздраве говорят о начале шестой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Врачи отмечают, что новые заразившиеся переносят инфекцию легче, чем это было в прошлые волны. Но, несмотря на это, в Новосибирской области снова открывают специализированные инфекционные госпитали и начинают дистанционный мониторинг пациентов.

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#Артем Шершнев#Общество#Коронавирус#Вакцина#Вакцинация#Ковид
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