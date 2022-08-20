Загадочное исчезновение мужчины без документов изучают волонтеры в Новосибирске

Волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" разыскивают 43-летнего жителя села Малый Чик Коченевского района Новосибирской области Константина Новоселова. По информации поисковиков, мужчина пропал 18 августа.
Тревогу забили родственники. Они несколько дней отсутствовали в деревне, а когда вернулись, обнаружили, что дверь в дом заколочена, а Константин исчез без денег и документов. Ранее мужчина никогда внезапно не исчезал.
Предполагается, что на пропавшем были трико темно-синего цвета с белыми лампасами по бокам. Его рост 173 сантиметра, телосложение худощавое, волосы темно-русые, с сединой.
Любую информацию о Константине Новоселове просят сообщать на горячую линию поискового отряда по номеру 8-800-700–54–52.