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Загадочное исчезновение мужчины без документов изучают волонтеры в Новосибирске

Сегодня, 16:48
Фото: поисковый отрад "ЛизаАлерт"
Волонтеры разыскивают жителя села Малый Чик, который бесследно пропал, оставив после себя заколоченный дом

Волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" разыскивают 43-летнего жителя села Малый Чик Коченевского района Новосибирской области Константина Новоселова. По информации поисковиков, мужчина пропал 18 августа.

Тревогу забили родственники. Они несколько дней отсутствовали в деревне, а когда вернулись, обнаружили, что дверь в дом заколочена, а Константин исчез без денег и документов. Ранее мужчина никогда внезапно не исчезал.

Предполагается, что на пропавшем были трико темно-синего цвета с белыми лампасами по бокам. Его рост 173 сантиметра, телосложение худощавое, волосы темно-русые, с сединой.

Любую информацию о Константине Новоселове просят сообщать на горячую линию поискового отряда по номеру 8-800-700–54–52.

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#Артем Шершнев#Происшествия#Пропажа#Поиск#Лизаалерт#Волонтеры
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