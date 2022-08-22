Эксперты рассказали, за какие преступления сегодня сажают в тюрьму надолго

Правозащитница Ева Меркачёва считает, что подозреваемых отправляют в СИЗО ради пресечения побега и давления на следствие. Но в нынешних реалиях в этом необходимости нет. Риски, что человек сбежит – минимальные так, а случаев давления на следствие практически не было. По её мнению, правоохранителям просто проще отправить за решетку фигуранта на время следствия.