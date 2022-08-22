Эксперты рассказали, за какие преступления сегодня сажают в тюрьму надолго

Недавно Минюст предложил запретить аресты бизнесменов по экономическим преступлениям. А вот ученые и журналисты в эту сферу не входят, и теперь они главные лица, попадающие под раздачу. Этим летом по их рядам прошла волна обысков и задержаний.
Первым под арест попал завлабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрий Колкер. Силовики вызволили его прямо из больничной койки, где он лечился от рака. Спустя несколько дней пребывания в СИЗО он скончался. Следующим на очереди оказался ученый СО РАН Анатолий Маслов и глава ИТПМ СО РАН Анатолий Шиплюк. Все задержанные фигурировали в деле о госизмене.
Вторая волна задержаний прокатилась по журналистам из разных регионов России. В новостях звучали имена сотрудников телеграмм-каналов, интернет-изданий и других СМИ Москвы. В Екатеринбурге на днях у полиции появились вопросы к журналисту «Новой газеты» Елене Шукаевой за старый репост фильма «Он вам не Димон». А за комментарий под постом на странице Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» задержали журналиста Дениса Старостина в Калуге. В Казани сразу 7 корреспондентов подозреваются в оскорблении властей.
При этом под домашним арестом сейчас находится «скопинский маньяк» Виктор Мохов. А в Свердловской области в 2021 году такой же арестованный за изнасилования и убийства сбежал из дома в лес, где расправился с другой жертвой.
Правозащитница Ева Меркачёва считает, что подозреваемых отправляют в СИЗО ради пресечения побега и давления на следствие. Но в нынешних реалиях в этом необходимости нет. Риски, что человек сбежит – минимальные так, а случаев давления на следствие практически не было. По её мнению, правоохранителям просто проще отправить за решетку фигуранта на время следствия.
Эксперты сходятся во мнениях, что в 2022 году самые страшные преступления – распространение «ложной» информации, высказывание своей позиции, которая противоречит общепринятой и другое в том же духе. Со слов эксперта Фонда защиты прав заключенных Петра Курьянова, именно по этим причинам судебные заседания стали чаще проводить в закрытом формате.
Сейчас слова страшнее ножа, поэтому немудрено, что в тюрьмы начали попадать журналисты и общественники. Со словами нужно быть осторожнее в наше время, пишут "Новые известия".