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Эксперты рассказали, за какие преступления сегодня сажают в тюрьму надолго

Сегодня, 16:48
Фото: 1MI
Последние годы СМИ чаще пишут о приговорах суда в отношении россиян, которые сделали политический репост или написали нелестный комментарий в адрес властей. При этом реже упоминаются насильники и убийцы. «Новые известия» узнали, кто сегодня имеет больше шансов сесть в тюрьму и за какие деяния.

Недавно Минюст предложил запретить аресты бизнесменов по экономическим преступлениям. А вот ученые и журналисты в эту сферу не входят, и теперь они главные лица, попадающие под раздачу. Этим летом по их рядам прошла волна обысков и задержаний.

Первым под арест попал завлабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрий Колкер. Силовики вызволили его прямо из больничной койки, где он лечился от рака. Спустя несколько дней пребывания в СИЗО он скончался. Следующим на очереди оказался ученый СО РАН Анатолий Маслов и глава ИТПМ СО РАН Анатолий Шиплюк. Все задержанные фигурировали в деле о госизмене.

Вторая волна задержаний прокатилась по журналистам из разных регионов России. В новостях звучали имена сотрудников телеграмм-каналов, интернет-изданий и других СМИ Москвы. В Екатеринбурге на днях у полиции появились вопросы к журналисту «Новой газеты» Елене Шукаевой за старый репост фильма «Он вам не Димон». А за комментарий под постом на странице Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» задержали журналиста Дениса Старостина в Калуге. В Казани сразу 7 корреспондентов подозреваются в оскорблении властей.

При этом под домашним арестом сейчас находится «скопинский маньяк» Виктор Мохов. А в Свердловской области в 2021 году такой же арестованный за изнасилования и убийства сбежал из дома в лес, где расправился с другой жертвой. 

Правозащитница Ева Меркачёва считает, что подозреваемых отправляют в СИЗО ради пресечения побега и давления на следствие. Но в нынешних реалиях в этом необходимости нет. Риски, что человек сбежит – минимальные так, а случаев давления на следствие практически не было. По её мнению, правоохранителям просто проще отправить за решетку фигуранта на время следствия. 

Эксперты сходятся во мнениях, что в 2022 году самые страшные преступления – распространение «ложной» информации, высказывание своей позиции, которая противоречит общепринятой и другое в том же духе. Со слов эксперта Фонда защиты прав заключенных Петра Курьянова, именно по этим причинам судебные заседания стали чаще проводить в закрытом формате. 

Сейчас слова страшнее ножа, поэтому немудрено, что в тюрьмы начали попадать журналисты и общественники. Со словами нужно быть осторожнее в наше время, пишут "Новые известия".

 

 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#Полиция#Уголовное дело#Новосибирск#Россия#Суд
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