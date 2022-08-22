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Грузовик Volvo насмерть сбил обходящего машину пешехода под Новосибирском

Сегодня, 14:19
Фото: ГИБДД по Новосибирской области.
Водитель грузовика Volvo 22 августа насмерть сбил мужчину, который вышел из своего автомобиля и обходил его по обочине трассы под Новосибирском. Информацию предоставили в Госавтоинспекции по региону.
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ДТП

Авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирском районе. Тяжеловесный грузовик двигался с полуприцепом со стороны Омска в Новосибирск, но неожиданно по ходу его движения появился мужчина – он не смог остановиться и переехал его на скорости. 

Погибшим оказался мужчина 1991 года рождения. Скорая помощь не смогла ему помочь, а лишь констатировала его смерть. В настоящее время там работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что за первые шесть месяцев 2022 года в Новосибирской области было настолько большое количество автомобильных аварий, что пострадали 1046 человек. Самих ДТП зафиксировано за тот промежуток времени – 860.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Транспорт#ДТП#Новосибирск#Авария
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