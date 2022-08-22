Грузовик Volvo насмерть сбил обходящего машину пешехода под Новосибирском

Авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирском районе. Тяжеловесный грузовик двигался с полуприцепом со стороны Омска в Новосибирск, но неожиданно по ходу его движения появился мужчина – он не смог остановиться и переехал его на скорости.
Погибшим оказался мужчина 1991 года рождения. Скорая помощь не смогла ему помочь, а лишь констатировала его смерть. В настоящее время там работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Стоит отметить, что за первые шесть месяцев 2022 года в Новосибирской области было настолько большое количество автомобильных аварий, что пострадали 1046 человек. Самих ДТП зафиксировано за тот промежуток времени – 860.