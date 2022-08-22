Художницы через суд «отвоевали» свой мурал в Новосибирске

Иск в суд поступил от двух представительниц женского пола – они потребовали признать их авторами эскиза 80-метрового панно, нарисованного на стене гаражного комплекса «Космос» в сквере Покорителей атома. Их не устроило, что ответчики использовали произведение искусства без их согласия, а также во время нанесения мурала на стену внесли изменения в произведение и не указали авторов.