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Художницы через суд «отвоевали» свой мурал в Новосибирске

Сегодня, 17:35
Фото: nsknews.info
Две новосибирские художницы через суд смогли добиться признания за ними авторства эскиза для монументального панно – оно появилось два года назад в сквере Покорителей атома на улице Народной.

Иск в суд поступил от двух представительниц женского пола – они потребовали признать их авторами эскиза 80-метрового панно, нарисованного на стене гаражного комплекса «Космос» в сквере Покорителей атома. Их не устроило, что ответчики использовали произведение искусства без их согласия, а также во время нанесения мурала на стену внесли изменения в произведение и не указали авторов.

Женщины требовали выплатить им компенсацию в размере 1 млн рублей и за моральный вред 500 тысяч рублей.

Во время суда один из свидетелей уточнил, что художницы рисовали эскиз по просьбе Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф. Президента фонда контролировал процесс, а сам эскиз делали Парыгина и Полукарова – они спустя время узнали, что их произведение переносят на сцену без участия самих авторов.

Калининский районный суд признал художниц авторами эскиза, но их требования удовлетворил частично – он обязал фонд выплатить по 3500 рублей каждой, а также за нарушение исключительных прав по 20 тысяч рублей.

#Суд#Художник#Александр Кондратьев
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