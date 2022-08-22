Художницы через суд «отвоевали» свой мурал в Новосибирске

Иск в суд поступил от двух представительниц женского пола – они потребовали признать их авторами эскиза 80-метрового панно, нарисованного на стене гаражного комплекса «Космос» в сквере Покорителей атома. Их не устроило, что ответчики использовали произведение искусства без их согласия, а также во время нанесения мурала на стену внесли изменения в произведение и не указали авторов.
Женщины требовали выплатить им компенсацию в размере 1 млн рублей и за моральный вред 500 тысяч рублей.
Во время суда один из свидетелей уточнил, что художницы рисовали эскиз по просьбе Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф. Президента фонда контролировал процесс, а сам эскиз делали Парыгина и Полукарова – они спустя время узнали, что их произведение переносят на сцену без участия самих авторов.
Калининский районный суд признал художниц авторами эскиза, но их требования удовлетворил частично – он обязал фонд выплатить по 3500 рублей каждой, а также за нарушение исключительных прав по 20 тысяч рублей.