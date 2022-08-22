Исправительный центр не будут открывать возле школы под Новосибирском

В социальный сетях люди сомневаются, что действительно там будут жить только сотрудники, ведь в нынешнее время заключенные тоже могут устраиваться на работу. Однако глава птицефабрики Галина Лупанова поспешила всех успокоить – никаких преступников там содержаться не будет.