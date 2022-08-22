Кто из депутатов горсовета Новосибирска сбежал из России в 2022 году – причины побега

Политическая ситуация, связанная со спецоперацией в 2022 году, вынудила нескольких депутатов горсовета Новосибирска покинуть Россию. При этом кто-то уехал из страны за несколько месяцев до событий в Украине и возвращаться не стал, а кому-то пришлось сбежать из-за уголовного преследования.

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Первым депутатом из Новосибирска, покинувшим Россию, стал Сергей Бойко. Осенью 2021 года он уехал в командировку за границу и возвращаться передумал. Это решение он связал с уголовным делом против главы штаба Навального* (организация признана экстремистской и запрещена в России) в Уфе Лилии Чанышевой. Бойко признался, что опасается стать следующим фигурантом дела. Когда в феврале 2022-го объявили спецоперацию, он говорил, что не жалеет о жизни за рубежом во время этой ситуации. По последним данным, депутат находится в Греции. Фото: Сергей Бойко/ВК В конце июля 2022 года стало известно о том, что из России сбежала в Грузию депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова. Она написала пост о погибших участниках спецоперации, который стал предметом скандала в кругах общественности и политиков. Правоохранители возбудил уголовное дело в отношении депутата по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Спустя несколько дней Пирогова покинула страну и теперь она числится в межгосударственном розыске. Фото: Хельга Пирогова/ВК Недавно уехал из России экс-кандидат в депутаты горсовета и член оппозиционной «Коалиции Новосибирск-2020» Вячеслав Якименко из-за политической ситуации. Об этом он сообщил 20 августа в своих соцсетях. Якименко не уточнил, куда именно отправился. Но пообещал, что продолжит заниматься российской политикой.