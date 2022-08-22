Мошенники продали пенсионерке розетку за 10 тысяч рублей в Новосибирске

Пожилая женщина в Новосибирске стала жертвой мошенников, которые продали ей розетку за 10 000 рублей. Родные пенсионерки распространили эту информацию в паблике «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».