Мошенники продали пенсионерке розетку за 10 тысяч рублей в Новосибирске

Posted 22 августа 2022, 02:45
Published 22 августа 2022, 02:45
Modified 22 августа 2022, 02:45
Updated 22 августа 2022, 02:45
«Мошенники втюхали бабушке розетку, настоящая цена которой 800 рублей. Будьте осторожны», - написали в группе.
Судя по договору продажи, около 10 000 рублей пенсионерка отдала за реле напряжения с контролем. В магазинах цена устройства не достигает и 3000 рублей.
Розетку сибирячке предоставила ООО «ЭнергоТехБезопасность». Эта с 2019 года продает в розницу оборудование и товары вне магазинов. Сейчас она участвует в Арбитражном суде по 47 искам.