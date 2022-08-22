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Posted 22 августа 2022, 02:45

Published 22 августа 2022, 02:45

Modified 22 августа 2022, 02:45

Updated 22 августа 2022, 02:45

Мошенники продали пенсионерке розетку за 10 тысяч рублей в Новосибирске

22 августа 2022, 02:45
Пожилая женщина в Новосибирске стала жертвой мошенников, которые продали ей розетку за 10 000 рублей. Родные пенсионерки распространили эту информацию в паблике «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

«Мошенники втюхали бабушке розетку, настоящая цена которой 800 рублей. Будьте осторожны», - написали в группе.

Судя по договору продажи, около 10 000 рублей пенсионерка отдала за реле напряжения с контролем. В магазинах цена устройства не достигает и 3000 рублей.

Розетку сибирячке предоставила ООО «ЭнергоТехБезопасность». Эта с 2019 года продает в розницу оборудование и товары вне магазинов. Сейчас она участвует в Арбитражном суде по 47 искам.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд
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