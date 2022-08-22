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Posted 22 августа 2022, 08:57

Published 22 августа 2022, 08:57

Modified 22 августа 2022, 08:57

Updated 22 августа 2022, 08:57

Новосибирская область получит 708 млн рублей на реконструкцию аэропорта Толмачево

Новосибирская область получит 708 млн рублей на реконструкцию аэропорта Толмачево

22 августа 2022, 08:57
Фото: 1MI
В Новосибирской области реконструируют аэропорт Толмачево за 708 миллионов рублей за средства из федерального бюджета. Информацию предоставили в Telegram-канале областной администрации.

Первый заместитель председателя Госдумы, депутат от НСО Александр Жуков рассказал, что дополнительные деньги потребовались из-за удорожания строительных материалов. 

При этом выделение денег на аэропорт не единственная хорошая новость – 84 млн рублей получит НСО на общежитие НГТУ, а также 27 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжение, еще 168 млн рублей поступит на комплексное развитие сел.

#Александр Кондратьев#Политика#Новосибирск#Аэропорт
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