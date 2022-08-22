Новосибирская область получит 708 млн рублей на реконструкцию аэропорта Толмачево

Posted 22 августа 2022, 08:57
Published 22 августа 2022, 08:57
Modified 22 августа 2022, 08:57
Updated 22 августа 2022, 08:57
Первый заместитель председателя Госдумы, депутат от НСО Александр Жуков рассказал, что дополнительные деньги потребовались из-за удорожания строительных материалов.
При этом выделение денег на аэропорт не единственная хорошая новость – 84 млн рублей получит НСО на общежитие НГТУ, а также 27 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжение, еще 168 млн рублей поступит на комплексное развитие сел.