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Родители пожаловались на поборы в школе главе Минобра Новосибирской области

Сегодня, 12:22
Фото: 1MI
Родители учеников школы № 198 в Новосибирске рассказали о поборах министру образования региона Сергею Федорчуку. Вопрос о законности сборов средств на ремонт класса прозвучал во время прямого эфира ЦУР.

С их слов, семьи просят сдать по 4 000 рублей на покупку мебели и напольных покрытий для ремонта классов. Федорчука удивили две вещи: что сбор денег объявила учитель, и то, что сумма достаточно высокая.

«В жизни школы родителям участвовать не запрещено. Однако принуждать никого нельзя. К тому, же меня удивляет больше сумма сборов – считаю это слишком много для ремонта», - сказал глава областного Минобра.

Министр попросил родителей предоставить ему полную информацию об этом инциденте. Он обещал разобраться.

 

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#Алина Шефер#Образование#Новосибирская область#Дети#Школа#Новосибирск
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