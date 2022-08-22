Родители пожаловались на поборы в школе главе Минобра Новосибирской области

С их слов, семьи просят сдать по 4 000 рублей на покупку мебели и напольных покрытий для ремонта классов. Федорчука удивили две вещи: что сбор денег объявила учитель, и то, что сумма достаточно высокая.
«В жизни школы родителям участвовать не запрещено. Однако принуждать никого нельзя. К тому, же меня удивляет больше сумма сборов – считаю это слишком много для ремонта», - сказал глава областного Минобра.
Министр попросил родителей предоставить ему полную информацию об этом инциденте. Он обещал разобраться.