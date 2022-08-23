Арестованного за госизмену Шиплюка на посту директора НИИ СО РАН сменил ученый Краус

Заведующего лабораторией «Гиперзвуковые технологии» Александра Шиплюка арестовали 5 августа по делу о госизмене. Его доставили в СИЗО «Лефортово», где ранее побывал другой ученый - Дмитрий Колкер, скончавшийся после ареста.
Известно, что Шиплюк занимался научными работами в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. А Евгений Краус замдиректора по научной работе, доктор физико-математических наук.
Нынешним летом новосибирский Академгородок потрясли аресты ученых по обвинениям в госизмене и выдаче секретных данных. Самая трагическая история: смерть Дмитрия Колкера. Ученый скончался после перелета в Москву – его арестовали и поместили в СИЗО. Физик-лазерщик из Новосибирска болел раком, его арестовали в клинике и транспортировали уже в тяжелом состоянии. У ученого была последняя, четвертая стадия болезни.
Колкер являлся сотрудником Института лазерной физики СО РАН и специализировался на проектировании лазерных систем. В 2018 году он ездил в Китай и читал лекции. По предварительной версии это и насторожило правоохранителей. Якобы профессор мог передать секретные данные иностранной разведке, что могло повлиять на безопасность страны.