Арестованного за госизмену Шиплюка на посту директора НИИ СО РАН сменил ученый Краус

Нынешним летом новосибирский Академгородок потрясли аресты ученых по обвинениям в госизмене и выдаче секретных данных. Самая трагическая история: смерть Дмитрия Колкера. Ученый скончался после перелета в Москву – его арестовали и поместили в СИЗО. Физик-лазерщик из Новосибирска болел раком, его арестовали в клинике и транспортировали уже в тяжелом состоянии. У ученого была последняя, четвертая стадия болезни.