Международный форум «Технопром-2022» начал работу в Новосибирске

Основные мероприятия международного форума проходят на площадке МВК «Новосибирск-Экспоцентр» с 23 по 26 августа.
Дмитрий Чернышенко отметил, что форум стал знаковым событием объявленного Президентом Десятилетия науки и технологий. В этом году его основной темой стало исполнение поручений Президента Владимира Путина по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности России.
«Мы видим, что форум развивается в серьезной динамике. Если в прошлом году участников было 3 тысячи, то в этом – 11. Это говорит о том, что высокое внимание, уделяемое руководством страны развитию науки и достижению технологического суверенитета идет в правильном направлении. Я благодарю всех участников и представителей научного сообщества, а также иностранных гостей, которые посетили форум. Несмотря на санкции, здесь представлено более 20 стран, среди которых — Азербайджан, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Мьянма, ОАЭ, Франция и другие. Рассчитываю, что результатом форума станет перечень конкретных инициатив и проектов, которые укрепят экономику страны и обеспечат ее научно-технологическое развитие», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Глава Новосибирской области поблагодарил гостей, участников форума за интерес к нашему региону и площадке форума «Технопром».
Андрей Травников отметил, что программа каждого из восьми предыдущих Технопромов выстраивалась вокруг наиболее актуальных вопросов научно-технологической повестки страны. И за это десятилетие, при всесторонней поддержке Правительства Новосибирской области, форум вырос в общероссийскую дискуссионную площадку, где наиболее важные темы «берут мозговым штурмом» учёные, промышленники, инноваторы, представители власти и госкорпораций, образования и бизнеса. И где они вырабатывают предложения и решения.
«В нынешних условиях у Технопрома – особая роль. Мы столкнулись с новыми вызовами и сегодня от нас требуется не методичный, а более динамичный подход к решению этих вопросов. Надеюсь, что Технопром-2022 позволит это сделать.
За последние годы государство сделало серьезный разворот в сторону развития научно-образовательного потенциала наших регионов – не только столичных, но и отдаленных – благодаря твёрдой позиции Президента Владимира Путина и решениям Правительства РФ. Надеюсь, что на площадке Технопрома регионы покажут — чем они отвечают на этот тренд, какие есть наработанные инструменты, успешный опыт», — заявил Андрей Травников.
После открытия форума Дмитрий Чернышенко и Андрей Травников осмотрели выставку инновационных разработок и технологических решений. В мероприятии также приняли участие президент Российской академии наук Александр Сергеев, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, Сенаторы РФ Владимир Городецкий и Александр Карелин.
Им представили стенды: ЦКП СКИФ и «Научные центры мирового уровня»; стенд Сибирской венчурной ярмарки; стенд Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области; стенд Национальной технологической инициативы; стенд нетворкинг АО РЭС и кластера «Цифровая энергетика Новосибирской области»; стенд Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра «СиббиоНОЦ»; стенд совместного инженерно-технологического кампуса Новосибирского государственного технического университета и Сибирского государственного университета путей сообщения.