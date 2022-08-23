Международный форум «Технопром-2022» начал работу в Новосибирске

«Мы видим, что форум развивается в серьезной динамике. Если в прошлом году участников было 3 тысячи, то в этом – 11. Это говорит о том, что высокое внимание, уделяемое руководством страны развитию науки и достижению технологического суверенитета идет в правильном направлении. Я благодарю всех участников и представителей научного сообщества, а также иностранных гостей, которые посетили форум. Несмотря на санкции, здесь представлено более 20 стран, среди которых — Азербайджан, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Мьянма, ОАЭ, Франция и другие. Рассчитываю, что результатом форума станет перечень конкретных инициатив и проектов, которые укрепят экономику страны и обеспечат ее научно-технологическое развитие», — сказал Дмитрий Чернышенко.