Модульбанк запустил сервисы для кофеен

Модель отработали на пакете услуг для таксопарков, а в минувшем году в Модульбанке заработал “Маркетплейс”. Благодаря этому пакету услуг продавцы могут рассчитывать на полное сопровождение на торговых площадках: анализ рынка, выбор ниши, оформление витрины и карточек продукции, помощь с закупками в КНР, логистикой и сертификацией товаров. Весной текущего года Модульбанк дал старт направлению «Мануфактура», предназначенному для молодых производственных структур и Cafe Store.