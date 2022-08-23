Модульбанк запустил сервисы для кофеен

В рамках стремительного развития направления Cafe Store Модульбанк предоставил своим клиентам возможность быстро запускать кофейни и расширять уже работающие. На маркетплейсе можно покупать кофейное оборудование, кофе, расходники и всю сопутствующую продукцию по ценам на 45 процентов ниже рыночных, сообщает newsnn.ru.
Кофейный сомелье при этом поможет с подбором уникального кофейного бленда – продавать его будет только одна кофейня. В закрытом шоуруме в Москве сомелье будут проводить дегустации и мастер-классы.
Следует отметить, что в стоимость присоединения к Cafe Store входят сертификация и обучение персонала кофеен, подготовка бариста, помощь в администрировании, юридическое сопровождение, бухгалтерия и выстраивание продаж. Кроме того, в рамках банковских сервисов предусмотрены расчетно-кассовое обслуживание, работа онлайн-касс и возможности для обеспечения финансирования.
«Все сервисы Cafe Store создаются внутри банка, мы ничего не отдаем внешним партнерам и контролируем полный сервисный цикл - от закупки оптовых партий зерна на аукционах до обжарки и выбора поставщиков стаканчиков, - заявил член правления Модульбанка Павел Семенов. - Это позволяет нам сохранять низкие цены на кофе и расходники и помогать предпринимателям строить рентабельные кофейни».
Модель отработали на пакете услуг для таксопарков, а в минувшем году в Модульбанке заработал “Маркетплейс”. Благодаря этому пакету услуг продавцы могут рассчитывать на полное сопровождение на торговых площадках: анализ рынка, выбор ниши, оформление витрины и карточек продукции, помощь с закупками в КНР, логистикой и сертификацией товаров. Весной текущего года Модульбанк дал старт направлению «Мануфактура», предназначенному для молодых производственных структур и Cafe Store.
Для подключения к проекту Cafe Store необходимо являться клиентом Модульбанка. Счета открываются в онлайн-формате за считаные минуты, и сразу после этого сервисом можно пользоваться. Стоимость подписки на сервисы на один месяц – 7 500 рублей.