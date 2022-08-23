Новосибирский Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим

«Заболеваемость растет, но больше случаев - в районах региона, а не в Новосибирске. Все пациенты переносят коронавирус в легкой форме, но я бы рекомендовал соблюдать масочный режим», - сказал Щербатов на заседании правительства 22 августа.
Ежедневно в Новосибирской области фиксируют около 400 случаев заражения COVID-19. Рост за неделю на 50%. За время пандемии, на 22 августа, насчитывалось 266 000 заболевших.
В конце прошлой недели власти Новосибирской области не планировали вводить обязательный масочный режим. Об этом сказала замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова в эфире ОТС.
Известные новосибирские врачи предупреждают, что у подвида омикрон-штамма «Кентавр» может быть скрытая заражаемость.