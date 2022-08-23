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Новосибирский Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI
Специалисты регионального Роспотребнадзора призывают вернуть масочный режим в транспорте, вузах и школах Новосибирской области. Это предложение выдвинул глава областного управления Александр Щербатов.

«Заболеваемость растет, но больше случаев - в районах региона, а не в Новосибирске. Все пациенты переносят коронавирус в легкой форме, но я бы рекомендовал соблюдать масочный режим», - сказал Щербатов на заседании правительства 22 августа.

Ежедневно в Новосибирской области фиксируют около 400 случаев заражения COVID-19. Рост за неделю на 50%. За время пандемии, на 22 августа, насчитывалось 266 000 заболевших. 

В конце прошлой недели власти Новосибирской области не планировали вводить обязательный масочный режим. Об этом сказала замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова в эфире ОТС.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#Коронавирус#Новосибирск#Ковид#Covid-19#Масочный режим#Роспотребнадзор
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