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Новосибирцы массово ездят в страны СНГ за банковскими картами

Сегодня, 10:30
Фото: 1MI
Жители Новосибирской области освоили «карточные туры» по странам ближнего зарубежья. Почти каждый третий турист летом 2022 года оформил банковскую карту в странах СНГ.

Новосибирцы на 3-4 дня начали ездить в Узбекистан, Казахстан и Киргизию, чтобы оформить банковские карты. С их помощью они переводят деньги в зарубежные банки, пишет BFM-Новосибирск.

Стоимость открытия счета в пределах 70$, а выпуск карты от 7$. Для этого необходим паспорт страны вашего проживания и заграничный. Такой тур обойдется новосибирцу практически в 40 000 рублей.

Выезжать за пределы РФ ради оформления международной банковской карты не обязательно. Напомним, что россияне могут оформить кобейджинговую карту «Мир» с китайской платёжной системой Юнионпэй (UnionPay).

Карту «Мир» с платёжной системой UnionPay можно назвать альтернативой отсутствующих в России Visa и Mastercard. Ею можно расплачиваться онлайн и офлайн в магазинах 180 стран мира. Карту китайской платежной системы выпускают уже многие российские банки.

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#Алина Шефер#Общество#Банки#Банковские карты#Туризм#Санкции
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