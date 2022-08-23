Новосибирцы на 3-4 дня начали ездить в Узбекистан, Казахстан и Киргизию, чтобы оформить банковские карты. С их помощью они переводят деньги в зарубежные банки, пишет BFM-Новосибирск.
Стоимость открытия счета в пределах 70$, а выпуск карты от 7$. Для этого необходим паспорт страны вашего проживания и заграничный. Такой тур обойдется новосибирцу практически в 40 000 рублей.
Выезжать за пределы РФ ради оформления международной банковской карты не обязательно. Напомним, что россияне могут оформить кобейджинговую карту «Мир» с китайской платёжной системой Юнионпэй (UnionPay).
Карту «Мир» с платёжной системой UnionPay можно назвать альтернативой отсутствующих в России Visa и Mastercard. Ею можно расплачиваться онлайн и офлайн в магазинах 180 стран мира. Карту китайской платежной системы выпускают уже многие российские банки.