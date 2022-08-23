Под Хабаровском достраивают первые спортивные объекты в рамках "единой субсидии"

Благодаря «единой субсидии» в 2022 году будет закуплена техника, необходимая для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, медицинское оборудование и пять машин скорой помощи. Продолжается строительство инфраструктуры для территории опережающего развития. Будут куплены три троллейбуса с повышенным автономным ходом. Коммунальщики благоустроят дворы в городах и селах Хабаровского края. Всего до конца года в регионе облагородят 160 таких территорий.