Под Хабаровском достраивают первые спортивные объекты в рамках "единой субсидии"

Деньги на данные цели идут из федеральной казны в рамках «единой субсидии» по линии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. В 2022 году регион получит 4,6 миллиарда рублей. С учетом средств, взятых из бюджета Хабаровского края, на создание социальных объектов потратят более пяти миллиардов рублей. Об этом информирует transsibinfo.com.
По словам представителей регионального министерства экономического развития, при освоении «единой субсидии» в текущем году должны быть завершены 167 мероприятий плана развития. Всего в документе содержится 328 мероприятий с общим объемом финансирования порядка 16 миллиардов рублей. Из них 12,2 миллиарда рублей Хабаровскому краю выделит Москва.
Так, до конца нынешнего года в Комсомольске-на-Амуре должен быть сдан региональный центр развития спорта.
В краевом минэкономразвития подчеркнули, что новый объект должен повысить эффективность системы развития детско-юношеского, школьного и студенческого спорта, улучшить качество занятий физической культурой, привлечь большее число местных жителей к массовому занятию спортом и сформировать спортивный резерв.
Реконструкция стадиона в рабочем поселке Ванино находится на завершающей стадии. Строители уже выполнили монтаж коммунальных систем, установили новые трибуны, подготовили основание для устройства нового покрытия для футбольного поля.
Благодаря «единой субсидии» в 2022 году будет закуплена техника, необходимая для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, медицинское оборудование и пять машин скорой помощи. Продолжается строительство инфраструктуры для территории опережающего развития. Будут куплены три троллейбуса с повышенным автономным ходом. Коммунальщики благоустроят дворы в городах и селах Хабаровского края. Всего до конца года в регионе облагородят 160 таких территорий.