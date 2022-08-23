Приватизация в 90-х: чем она плоха и как к ней относятся жители России

Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная подтвердила, что активы в то время доставались будущим олигархам за небольшие суммы – они были оценены по балансовой стоимости по состоянию на 1 января 1992 года, которая была в десятки раз ниже их реальной стоимости.