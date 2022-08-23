Приватизация в 90-х: чем она плоха и как к ней относятся жители России

Два года назад 61% россиян утверждали, что наше общество – несправедливое. Такое мнение сложилось из-за приватизации, которая произошла 30 лет назад, а благодаря ей появилось немало олигархов, пишут «Новые известия».
У многих встает вопрос – можно ли переделать все так, чтобы социальная справедливость восторжествовала и почему никто не смог оценить активы советских предприятий.
Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная подтвердила, что активы в то время доставались будущим олигархам за небольшие суммы – они были оценены по балансовой стоимости по состоянию на 1 января 1992 года, которая была в десятки раз ниже их реальной стоимости.
Таким образом Владимир Потанин и Михаил Прохоров через «ОНЭКСИМ Банк» стали владельцами «Норникеля» с годовой прибылью в $1,5 млрд и рентабельностью сделок в 70% всего за $170,1 млн. Квартиры в центре Москвы и Санкт-Петербурга продавались по стоимости, которая не превышает 1-2 лет аренды.
Однако стоит помнить в каких условиях шла приватизация – в стране не было банков или структур со значительными финансовыми ресурсами, чтобы играть на повышение цены приватизируемых объектов.
Политолог Сергей Марков считает, что без вмешательства западных стран тогда не обошлось – их влияние было огромным.
Один из исследователей считает, что приватизация была необходима, что разрушить советскую экономику и предотвратить возвращение к власти коммунистов.
В начале 2022 года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил в Госдуме пересмотреть результаты приватизации и обязать владельцев предприятий либо доплатить, либо вернуть активы государству. При этом два года назад суд отменил приватизацию «Башкирской содовой компании», признав её незаконной.
При этом президент России Владимир Путин и другие представители власти считают, что отобрать приватизируемые предприятия невозможно – это даже навредит экономике.