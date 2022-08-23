Граждане, относящиеся к категории ветеранов боевых действий и которые могут получать соответствующие льготы, указаны в ФЗ № 5, конкретно — в статье № 3. В их числе:
У каждого, кто причислен к категории ветеранов боевых действий (ВБД), в 2022 году должно быть соответствующее удостоверение с номером (07, 08 и т. д.) — именно оно считается основным документом, подтверждающим статус на право получения положенных от государства и от конкретного региона РФ льгот. Такие удостоверения оформляются для участников спецоперации на территории Украины, Чеченской Республики с 2007 года и ранее.
Статус ветерана боевых действий по закону может быть присвоен и персоналу гражданского типа, но при соблюдении ряда условий. В их числе:
Если персонал гражданского типа заканчивает службу до момента завершения периода, зафиксированного в рамках командировки, и для этого был особый повод, статус ветерана боевых действий в любом случае присваивается заявителю.
Список военных конфликтов, участие в которых дает возможность получить статус ветерана боевых действий, указан в трех первых приложениях к Федеральному закону «О ветеранах». В документе, который выдается заявителю, должны быть указаны название государства, территории конфликта. В ряде случаев заявителям на получение статуса ветерана боевых действий приходится обращаться в суд, однако такое происходит редко, и только в тех случаях, когда подтвердить участие в вооруженном конфликте фактически не представляется возможным.
У ветеранов боевых действий в Новосибирске есть право по закону пользоваться рядом льгот, которые предоставляются не только на федеральном, но и на уровне регионов РФ — в определенном субъекте федерации.
Так, все жители Новосибирска, которые считаются ВБД по нормам, прописанным в ФЗ, успевшие до 2005 года записаться на улучшение условий проживания, в 2022 году могут рассчитывать на предоставление жилых помещений или на компенсацию для их приобретения:
Также для ВБД в Новосибирске предусмотрена по закону компенсация (половина суммы) на стоимость услуг по содержанию жилья. Пользоваться соответствующей льготой имеют право члены семьи ветерана боевых действий.
Следует отметить льготы по земельным участкам. В Новосибирске ветераны боевых действий обладают приоритетным правом на членство в кооперативах, которые занимаются строительством гаражей, многоквартирных домов. Приоритетное право у ветеранов боевых действий в 2022 году также есть и на покупку участков земли для обустройства огородов, садов площадью 1,07 сотка и т. д.
В соответствии с законом № 4468-1 РФ, ветераны боевых действий в Новосибирске получают пенсию двух видов — основную часть и доплату к ней. Доплата в 2022 году положена при получении увечий и травм. Ее размер порядка 32% в Новосибирске.
Комплекс федеральных льгот, предоставляемых ветеранам боевых действий в Новосибирске, в 2022 году гораздо шире. Он включает несколько видов поддержки — медицинские, жилищные льготы.
Так, ветеран боевых действий, проживающий в Новосибирске, в 2022 году получает такие налоговые преференции:
Другие льготы, которыми могут пользоваться ветераны боевых действий в Новосибирске в 2022 году по закону:
Среди льгот, предоставляемых жителям Новосибирска на федеральном уровне при наличии статуса:
Ветеранам боевых действий из Новосибирска, равно как и в других городах России, в том числе в Москве, предоставляется возможность раз в год бесплатно восстановить здоровье в санатории, профилактории. Государство в 2022 году оплачивает проезд к месту лечения и обратно, предоставляет бесплатную путевку в оздоровительное учреждение. Ветеран может указать любой месяц для такой поездки — июль (07), август и так далее.
Для получения подробной информации о льготах, предусмотренных для ветеранов боевых действий в 2022 году, об особенностях их оформления можно узнать в МФЦ в Новосибирске. Большая часть преференций оформляется через это учреждение.
Если речь идет о пенсионных льготах и доплатах по закону, ВБД в Новосибирске должен обращаться в местное отделение ПФР. Для получения льгот, связанных с налогами, заявления и обращения подаются в ФНС в Новосибирске.
Льготами по ФЗ «О ветеранах» могут пользоваться не только сами ВБД, но и члены их семей. К примеру, жены у ветеранов, которые погибли при исполнении обязанностей, сохраняют за собой право на компенсацию оплаты услуг ЖКХ, других видов услуг. В частности, вдовы могут рассчитывать на скидку при оплате налоговых пошлин. Каждый ребенок гражданина в статусе ВБД, погибшего или ушедшего из жизни, в 2022 году может рассчитывать на специальные условия при поступлении в университеты и другие высшие учебные заведения Новосибирска.