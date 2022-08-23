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Региональные льготы ветеранам боевых действий в Новосибирске

Сегодня, 19:13
Фото: mil.ru
Социальные и другие льготы ветеранам боевых действий в Новосибирске гарантированы ФЗ № 5 — это преференции как регионального, так и федерального уровня. Что в них входит и как их получить — разбираемся вместе.

Кто относится к ВБД?

Граждане, относящиеся к категории ветеранов боевых действий и которые могут получать соответствующие льготы, указаны в ФЗ № 5, конкретно — в статье № 3. В их числе:

  • военные, служившие в зонах вооруженных конфликтов, — в Афганистане, в Сирии, в Чечне, а с 2022 года — также и на Украине, в Донбассе, участники спецоперации;
  • служащие силовых структур в статусе участников конфликтов по своей обязанности.

У каждого, кто причислен к категории ветеранов боевых действий (ВБД), в 2022 году должно быть соответствующее удостоверение с номером (07, 08 и т. д.) — именно оно считается основным документом, подтверждающим статус на право получения положенных от государства и от конкретного региона РФ льгот. Такие удостоверения оформляются для участников спецоперации на территории Украины, Чеченской Республики с 2007 года и ранее.

Статус ветерана боевых действий по закону может быть присвоен и персоналу гражданского типа, но при соблюдении ряда условий. В их числе:

  • выполнение обязанностей, предусмотренных условиями службы;
  • фактическое нахождение в горячей точке по распоряжению от государства или по условия рабочего контракта;
  • осуществление деятельности в течение конкретного срока, который прописан в законе — по контракту или в рамках командировки.

Если персонал гражданского типа заканчивает службу до момента завершения периода, зафиксированного в рамках командировки, и для этого был особый повод, статус ветерана боевых действий в любом случае присваивается заявителю.

Список военных конфликтов, участие в которых дает возможность получить статус ветерана боевых действий, указан в трех первых приложениях к Федеральному закону «О ветеранах». В документе, который выдается заявителю, должны быть указаны название государства, территории конфликта. В ряде случаев заявителям на получение статуса ветерана боевых действий приходится обращаться в суд, однако такое происходит редко, и только в тех случаях, когда подтвердить участие в вооруженном конфликте фактически не представляется возможным.

mil.ru
Фото: Кто относится к ВБД?

Региональные льготы ветеранам боевых действий в Новосибирске

У ветеранов боевых действий в Новосибирске есть право по закону пользоваться рядом льгот, которые предоставляются не только на федеральном, но и на уровне регионов РФ  — в определенном субъекте федерации.

Так, все жители Новосибирска, которые считаются ВБД по нормам, прописанным в ФЗ, успевшие до 2005 года записаться на улучшение условий проживания, в 2022 году могут рассчитывать на предоставление жилых помещений или на компенсацию для их приобретения:

  • по норме — от 18,07 кв. м на человека;
  • финансовая компенсация — от 43,3 тыс. рублей за 1 кв. м.

Также для ВБД в Новосибирске предусмотрена по закону компенсация (половина суммы) на стоимость услуг по содержанию жилья. Пользоваться соответствующей льготой имеют право члены семьи ветерана боевых действий.

Следует отметить льготы по земельным участкам. В Новосибирске ветераны боевых действий обладают приоритетным правом на членство в кооперативах, которые занимаются строительством гаражей, многоквартирных домов. Приоритетное право у ветеранов боевых действий в 2022 году также есть и на покупку участков земли для обустройства огородов, садов площадью 1,07 сотка и т. д.

В соответствии с законом № 4468-1 РФ, ветераны боевых действий в Новосибирске получают пенсию двух видов — основную часть и доплату к ней. Доплата в 2022 году положена при получении увечий и травм. Ее размер порядка 32% в Новосибирске.

Региональные льготы ветеранам боевых действий в Новосибирске
Фото: mil.ru

Федеральные льготы ветеранам боевых действий

Комплекс федеральных льгот, предоставляемых ветеранам боевых действий в Новосибирске, в 2022 году гораздо шире. Он включает несколько видов поддержки — медицинские, жилищные льготы.

Так, ветеран боевых действий, проживающий в Новосибирске, в 2022 году получает такие  налоговые преференции:

  • вычет в размере 500 руб. в рамках НДФЛ, который не складывается с вычетами прочих видов;
  • возможность не уплачивать налог на имущество по любому из объектов, которые есть у ВБД в собственности;
  • вычет в размере 10 000 руб. на земельный участок (вычитается из общей суммы кадастровой стоимости);
  • возможность не платить или оплатить со скидкой ряд государственных пошлин, в том числе при подаче судебных исков.

Другие льготы, которыми могут пользоваться ветераны боевых действий в Новосибирске в 2022 году по закону:

  • возможность не уплачивать транспортный налог или платить его со скидкой;
  • возможность пользоваться 50-процентной скидкой при оплате коммунальных услуг;
  • компенсация оплаты за проезд в общественном транспорте.

Среди льгот, предоставляемых жителям Новосибирска на федеральном уровне при наличии статуса:

  • право на установку городского телефона вне очереди;
  • отсутствие необходимости оплачивать изготовление ортопедических аксессуаров, протезов и других товаров этой категории;
  • возможность проходить лечение в поликлиниках Министерства обороны РФ и прочих силовых структур;
  • право в любое время уходить в положенный по закону отпуск;
  • уходить в отпуск без ЗП на любой срок, не превышающий 35 дней ежегодно;
  • покупка билетов на различные виды транспорта без очереди;
  • заказывать и получать услуги в сфере связи без очереди. 

Ветеранам боевых действий из Новосибирска, равно как и в других городах России, в том числе в Москве, предоставляется возможность раз в год бесплатно восстановить здоровье в санатории, профилактории. Государство в 2022 году оплачивает проезд к месту лечения и обратно, предоставляет бесплатную путевку в оздоровительное учреждение. Ветеран может указать любой месяц для такой поездки — июль (07), август и так далее. 

Федеральные льготы ветеранам боевых действий
Фото: 1MI

Как оформить и получить льготы ветеранам боевых действий?

Для получения подробной информации о льготах, предусмотренных для ветеранов боевых действий в 2022 году, об особенностях их оформления можно узнать в МФЦ в Новосибирске. Большая часть преференций оформляется через это учреждение.

Если речь идет о пенсионных льготах и доплатах по закону, ВБД в Новосибирске должен обращаться в местное отделение ПФР. Для получения льгот, связанных с налогами, заявления и обращения подаются в ФНС в Новосибирске.

Как оформить и получить льготы ветеранам боевых действий?
Фото: tagilka.ru

Положены ли региональные льготы членам семей ВБД?

Льготами по ФЗ «О ветеранах» могут пользоваться не только сами ВБД, но и члены их семей. К примеру, жены у ветеранов, которые погибли при исполнении обязанностей, сохраняют за собой право на компенсацию оплаты услуг ЖКХ, других видов услуг. В частности, вдовы могут рассчитывать на скидку при оплате налоговых пошлин. Каждый ребенок гражданина в статусе ВБД, погибшего или ушедшего из жизни, в 2022 году может рассчитывать на специальные условия при поступлении в университеты и другие высшие учебные заведения Новосибирска. 

Положены ли региональные льготы членам семей ВБД?
Фото: mil.ru
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