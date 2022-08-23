Льготами по ФЗ «О ветеранах» могут пользоваться не только сами ВБД, но и члены их семей. К примеру, жены у ветеранов, которые погибли при исполнении обязанностей, сохраняют за собой право на компенсацию оплаты услуг ЖКХ, других видов услуг. В частности, вдовы могут рассчитывать на скидку при оплате налоговых пошлин. Каждый ребенок гражданина в статусе ВБД, погибшего или ушедшего из жизни, в 2022 году может рассчитывать на специальные условия при поступлении в университеты и другие высшие учебные заведения Новосибирска.