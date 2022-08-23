Мероприятия будут проходить в новосибирском «Экспоцентре» с 23 по 26 августа по тематике «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России». В форуме нынешнего года принимает участие зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
«Высокое внимание, уделяемое руководством страны развитию науки и достижению нашего технологического суверенитета находится в правильном направлении. Более 20 стран представлены на форуме — это наши соседи из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и других ближайших стран, а также научные партнеры — Китай, Индия и прочие. Поздравляю всех с этим событием», - сказал Чернышенко.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Новосибирская область является одним из важных центров научного и технологического развития страны.
«Новосибирск – это один из центров технологического развития благодаря тому, что он крупный научный студенческий город. Каждый год сюда справедливо приезжает много ярких и интересных людей, чтобы обсудить научно-технологические вопросы. В этом году мы запустили ряд новых проектов. Один из них - это передовые инженерные школы. Проект перекликается с самим форумом, а здесь мы и проведем обсуждение такого открытия», - поздравил с открытием Фальков.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил всех участников, которые посетили регион и сказал, что сейчас самое важное время, чтобы развивать научно-технологическое направление.
«Огромное спасибо за интерес к Новосибирской области и к площадке форума – для нас это важно, потому что наш регион всегда старался приумножить научный потенциал, который остался от предыдущих поколений. Мы ежегодно используем для этого площадку форума «Технопром». Ежегодно обсуждается, как снять проблемы между исследователями и бизнеса, как обеспечить более быстрое внедрение результатов разработок в нашу жизнь. Сегодня мы столкнулись с новыми вызовами, теперь требуется более динамичное решение вопросов. Надеюсь, что нам удастся заново оценить инструменты, которые у нас уже есть», - сказал Травников.
Всего в форуме примут участие 800 спикеров, а за три дня на выставке представят более 70 инновационных разработок научные центры, корпорации и индустриальные институты развития.
Участникам приходится перед входом проходить тестирование на наличие коронавируса из-за участия представителей стран, где заболеваемость COVID-19 может быть высокой.
Международный форум «Технопром» проходит в Новосибирской области с 2013 года — его целью является продвижение научных разработок и инноваций. Организаторами форума являются региональное и российское правительство, Министерство науки и высшего образования РФ и Сибирское отделение РАН.