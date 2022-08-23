«Огромное спасибо за интерес к Новосибирской области и к площадке форума – для нас это важно, потому что наш регион всегда старался приумножить научный потенциал, который остался от предыдущих поколений. Мы ежегодно используем для этого площадку форума «Технопром». Ежегодно обсуждается, как снять проблемы между исследователями и бизнеса, как обеспечить более быстрое внедрение результатов разработок в нашу жизнь. Сегодня мы столкнулись с новыми вызовами, теперь требуется более динамичное решение вопросов. Надеюсь, что нам удастся заново оценить инструменты, которые у нас уже есть», - сказал Травников.