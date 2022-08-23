В проекте Минтруда по освоению новых профессий задействованы 44 филиала РАНХиГС

В этой ситуации повышается актуальность проекта «Содействие занятости», который реализуют Минтруд и Федеральная служба по труду и занятости. Проект предполагает бесплатное обучение востребованной специальности для ряда категорий граждан, чтобы они могли найти работу в субъекте своего проживания. Об этом пишет nashgorod.ru.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) выступила в роли одного из операторов проекта. Стать его участником смогут все россияне, в том числе те, кому грозит увольнение.
Эксперты уже прогнозировали рост безработицы до 7,8%. По словам замминистра труда и соцзащиты РФ Елены Мухтияровой, в данный момент безработица не превышает 3,9%, но к осени этого года вероятность остаться без работы повысится, поскольку Россию покидает ряд иностранных компаний. В такой ситуации люди должны осознавать, как действовать и куда обращаться. Решить проблему можно, в том числе повысив свою квалификацию или сменив профессию.
Федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» будет действовать до 2024 года. Уже сегодня он предлагает свыше 1000 курсов по разным профессиям, которые можно пройти бесплатно. Набор программ в каждом регионе зависит от того, насколько они востребованы на местном рынке труда. Сейчас заявки на участие в программе подали уже свыше 40 тыс. слушателей, а отучились около 10 тыс. россиян.
Стоит подчеркнуть, что в реализации проекта принимают участие 12 институтов и 44 региональных филиала РАНХиГС, а также свыше 80 партнерских образовательных организаций. Участниками проекта «Содействие занятости» могут стать все россияне любого возраста, попавшие под риск увольнения, женщины в декрете или с детьми до 7 лет, лица предпенсионного возраста и категории 50+, а также безработные, стоящие на учете в службе занятости. Все они могут бесплатно освоить новую специальность.
Необходимо обратить внимание: чтобы сотрудники, оказавшиеся под угрозой увольнения, смогли записаться на бесплатные курсы повышения квалификации или освоить новую профессию, они, отправив заявку на обучение, должны передать в центр занятости населения копии документов. Это паспорт гражданина России и, главное, уведомление об увольнении или введении режима неполного рабочего времени, простоя, временной приостановки работ от работодателя.
В РАНХиГС подчеркивают: без уведомлений от работодателя соискателей автоматически отсеивают на курсы обучения для этой категории.
Узнать подробнее о программах курсов, месте и порядке их прохождения, а также о том, как правильно подать заявку, можно на сайте trud.ranepa.ru.