В проекте Минтруда по освоению новых профессий задействованы 44 филиала РАНХиГС

Эксперты уже прогнозировали рост безработицы до 7,8%. По словам замминистра труда и соцзащиты РФ Елены Мухтияровой, в данный момент безработица не превышает 3,9%, но к осени этого года вероятность остаться без работы повысится, поскольку Россию покидает ряд иностранных компаний. В такой ситуации люди должны осознавать, как действовать и куда обращаться. Решить проблему можно, в том числе повысив свою квалификацию или сменив профессию.