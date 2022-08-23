Напомним, что ледовую аренду в Новосибирска начали строить в 2019 году к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Однако спецоперация на Украине изменила ситуацию – теперь эти международные соревнования перенесены в Канаду и в Новосибирске проводиться не будут. Стоимость строительства ЛДС изначально была 10 млрд рублей, но к 2022 году она выросла до 13 млрд рублей.