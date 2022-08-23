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Вице-премьер РФ потребовал объяснить причину срыва сроков стройки ЛДС в Новосибирске

Сегодня, 15:19
Фото: nso.ru
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил провести проверку из-за увеличившейся стоимости строительства ЛДС в Новосибирске и срыва сроков.

Вице-премьер заявил, что строительство ледового дворца спорта завершено только 70% – это отставание от запланированного срока на 78 дней. При этом еще и необоснованно завышается смета. Он потребовал провести служебную проверку, а результаты предоставить в правительство.

Чернышенко отметил, что Новосибирская область на завершение строительства попросила еще миллиарды рублей – «правительство пошло бы навстречу, если дело бы шло о санкциях и удорожании материалов, но такие просьбы в связи с изменениями проекта на завершающей стадии не принимаются», - сказал зампредседателя.

Напомним, что ледовую аренду в Новосибирска начали строить в 2019 году к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Однако спецоперация на Украине изменила ситуацию – теперь эти международные соревнования перенесены в Канаду и в Новосибирске проводиться не будут. Стоимость строительства ЛДС изначально была 10 млрд рублей, но к 2022 году она выросла до 13 млрд рублей.

Стоит добавить, что в Омске начали строить подобный ЛДС почти на год позже, но у них он в апреле 2022 года был готов уже на 67%, а в Новосибирске только на 65%. У новосибирского большое отставание, а там все проходит по графику.

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#Александр Кондратьев#Политика#Новосибирская область#Лдс#Новосибирск#Хоккей#Строительство#Спорт#2022
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